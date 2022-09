Printre proiectele televizate, Emi de la „Noaptea Târziu” are o nouă sarcină. A dat banii, dar… Fostul concurent de la „Asia Express” este în căutare de noi meseriași care să-i renoveze apartamentul pentru că a luat mare țeapă! Într-un interviu exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Emi Popescu a vorbit, printre altele, despre dauna în buget dată de muncitori, dar a făcut și dezvăluiri despre nunta pe care deja a programat-o.

Succesul dobândit odată cu proiectul “Noaptea Târziu” i-a adus lui Emi Popescu contracte după contracte în televiziune. Ajuns alături de Cuza, colegul său de trupă, în finala Asia Express, iar mai apoi, câștigarea finalei „Te cunosc de Undeva” împreună cu acesta, sunt acțiuni care l-au urcat pe culmile notorietății, dar a și primit remunerații pe măsură.

Totuși, banii puși „la saltea” erau programați pentru nevoile personale ale lui Emi, însă muncitorii „arvuniți” să-i lucreze în apartament i-au dat planurile peste cap.

„Mi-au făcut treaba prost, le-am dat banii înainte…”

Emi de la “Noaptea Târziu”, fost concurent în cadrul emisiunii „Asia Express”, a fost lăsat fără bani înainte să se bucure de roade. Mai exact, a plătit câțiva muncitori care trebuiau să se ocupe de apartamentul său, însă aceștia au făcut o lucrare… care a lăsat de dorit. Și nemulțumit, și cu banii luați!

După cum a mărturisit chiar Emi pentru CANCAN.RO, a primit mare țeapă de la meseriași, iar acum este nevoit să găsească alții care să-l mulțumească.

„Pentru luna septembrie, Emi va avea de filmat multe gale la «Te cunosc de undeva», pe lângă aceasta, Emi trebuie să își găsească muncitori, din nou, pentru apartament pentru că și-a luat mare țeapă.

Uite, mi-am luat țeapă ca orice român, mi-au făcut treaba prost, le-am dat banii înainte… Le-am dat bani! Puteam să le dau și doi lei. Am pierdut doi lei. Nu contează că sunt doi lei sau 20.000 sau 20.000 de lei. Am pierdut bani”, a declarat Emi de la „Noaptea Târziu”, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Nunta, la anul în iunie”

În cadrul aceluiași interviu, Emi de la “Noaptea Târziu” a dezvăluit faptul că împreună cu Mădălina, logodnica sa, în principiu, au programat nunta în luna iunie a anului viitor.

De altfel, acesta a mai menționat că nu își dorește o nuntă cu extraordinar de mulți invitați, însă atât el, cât și Mădălina, dețin familii numeroase, astfel că le este destul de greu să nu aibă în jur de 800 de persoane prezente la marele eveniment.

„Nunta, la anul în iunie. În principiu, am programat-o. Nu vreau să fac nuntă „Târgu Jiană” cu 1.200 de oameni sau 800 de oameni, în schimb, undeva pe la 300 plus cei care vor cânta or să fie. Nu prea am cum să renunțăm la ei pentru că vreo 80 sunt numai familie. Și noi, atât eu cât și Mădă, avem familiile super unite și suntem super atașați și apropiați de familie, așa că nu putem să tăiem pe nimeni”, a mai dezvăluit Emi Popescu.

„Orice am face la «Te cunosc de undeva», jurații nu mai sunt impresionați”

Totodată, Emi a făcut dezvăluiri și din culisele noului sezon „Te cunosc de undeva”, pe care este aproape convins că nu-l va câștiga din nou.

„Draga mea, ne-am întors la «Te cunosc de undeva» pentru că Andreea Bălan, în finală, n-a apucat să ne vadă câștigând pentru că a plecat în America Express și a fost domnul nostru Mihai Petre, așa că am spus să-i facem o bucurie, să ne vadă câștigând din nou, acum pe viu.

Nu, glumesc! Ne-am întors pentru că producătorii ne-au oferit o idee mișto, un nou sezon în care să fie ideea asta de a bate câștigătorii, să se lupte cu noi. Noi oricum ne-am asumat că n-avem cum să mai câștigăm, adică nu poți pentru că acum orice am face la «Te cunosc de undeva», jurații nu mai sunt impresionați”, a mai spus colegul lui Cuza, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

