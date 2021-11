Emi de la „Noaptea Târziu” și-a cerut în căsătorie iubita la Asia Express. Cum a reacționat tânăra când a urmărit totul din fața televizorului

Emi de la Noaptea Târziu și-a cerut iubita în căsătorie la Asia Express. Artistul a urmărit emisiunea în preajma prietenilor și colegilor de concurs, iarcând a venit momentul cererii difuzat la Tv, acesta s-a așezat în genunchi și i-a pus Mădălinei întrebarea cea mare.

Tânăra a rămas surprinsă total, spunând ”Da”, desigur. Toți cei prezenți i-au aplaudat și i-au felicitate pentru pasul făcut. Cuza a plâns în momentul în care Emi, cel mai bun prieten al lui, și-a cerut iubita în căsătorie în concurs.

„Vreau să-i spun ceva Mădălinei. Într-un moment în care totul părea că se duce în jos și mi se înecau corăbiile, ea a apărut în viața mea și m-a stabilizat. M-a calmat, a fost lângă mine în niște perioade foarte grele. O iubesc, nu avem o poveste de 70.000 de ani împreună. Nu sunt bun la asta, nu am mai făcut asta niciodată și nici nu vreau să o mai fac. (…) Mi-am imaginat momentul ăsta, așa că, vrei să te măriți cu mine?”, a fost discursul lui Emi, pregătit încă de când se afla în competiție.

Imediat după ce imaginile au fost difuzate pe TV, Emi a fost sunat de către mama sa: „Stați că mă sună maică-mea, plânge, îți dai seama”, spune Emi, care a luat decizia de a împărtăși mai târziu momentul emoționant.

Mădălina, medic de profesie, a răspuns afirmativ și l-a sărutat pe concurentul de la ”Asia Express” sezon 4.

”Nu mă așteptam. Nu mă așteptam să se întâmple în cadrul Asia Express. A fost un moment emoționant. Și acum am emoții pentru că am privit imaginile. Noi mai suntem obișnuiți să fim plecați. El cu concertele, eu cu Congrese, dar două luni au fost mult prea mult. Nu a fost nici ușor, dar au trecut într-un fel repede.”, a spus Mădălina în platoul de la SuperNeatza cu Răzvan și Dani.

Emi a făcut apoi și o postare pe Instagram.

„A zis da !! ❤️❤️? (nu avea incotro) ?

Iti multumesc pentru toate momentele in care mi-ai fost alaturi, tot ce am trait impreuna si pentru toate momentele in care imi vei fi alaturi si pentru toate momentele pe care le vom trai impreuna!

Chiar daca nu-s perfect, nici macar atat de bun, iti multumesc pentru tot!! Te iubesc !! ❤️❤️”, a scris artistul.