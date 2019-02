Emil Rengle i-a propus Mihaelei Rădulescu să facă baie împreună! Reacția incredibilă a vedetei

Mihaela Rădulescu este prezentatoarea show-ului “Ferma”, de pe Pro TV, iar Emil Rengle este unul dintre concurenți, care a fost eliminat recent. Tânărul bisexual a mărturisit că i-ar fi plăcut să facă baie alături de Mihaela Rădulesu, iar aceasta a avut o reacție incredibilă, când a auzit propunerea lui Emil.

”Diva de Monaco” a răspuns și ea pozitiv la alegerea tânărului. „Vai, dragul de Emil, dar de ce nu a zis ca rezolvam. Mai ales ca ei au cada aia impresionanta. Emil e o dulceata de om si crede-ma ne e dor de el. Mi-a parut tare rau ca a plecat Emil. Cand era Rengle casa avea alt mood, el e un tip foarte solar si are chef de viata. Mi-a parut rau ca ai plecat acasa si da, aranjam noi cu baia aia odata”, a spus Mihaela Rădulescu.

Cât despre condițiile care sunt prezente în locul respective, vedeta a mărturisit că nu ar face față condițiilor, mai ales că nu ar avea intimitatea de care are nevoie. „Desi m-am dat eu viteaza la inceput cu „hai ma ca as putea si io”, mai mi-a trecut acum. Exista cateva elemente aici pentru care m-as chinui foarte tare. In primul rand ma termina lipsa de intimitate. M-ar omora sa fac baie sau dus in conditiile in care fac concurentii de aici, sau cel putin aia care au avut cada si apa. Asta cu lipsa de intimitate sa trebuiasca sa te dezbraci in vazul lumii, e o limita pentru mine, desi nu pare. Totusi n-am facut nici poze in Playboy, n-am mers niciodata atat de departe, totdeauna am avut asa un moment unde m-am oprit pentru ca nu m-am simtit comfortabil”, a mărturisit ”Diva de Monaco”.