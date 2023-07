Emilia Ghinescu a luat o decizie radicală după 12 ani de relaţie: „Nu poți obliga o persoană și nu o poţi ține lângă tine cu forţa”

Emilia Ghinescu trăieşte o frumoasă poveste de dragoste de aproape 12 ani. Până acum, vedeta nu a ajuns în faţa altarului alături de bărbatul care îi aduce zâmbetul pe buze şi se pare că nici nu are de gând să facă acest pas. În cadrul unui interviu recent, artista a dezvăluit de ce iubitul său se teme de căsătorie.

Emilia Ghinescu iubeşte de 12 ani acelaşi bărbat, iar la un moment dat se gândea că va ajunge să îi poarte numele. Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar vedeta a luat o decizie în ceea ce priveşte acest pas important. În cadrul unui interviu recent, artista a mărturisit că partenerul ei nu îşi doreşte să se căsătorească, acesta consideră că o relație poate dura și fără o căsnicie, astfel, nici ea nu se mai gândeşte la nuntă.

Cântăreaţa este de părere că un om nu poate fi ţinut cu forţa într-o relaţie, iar dacă vrea să plece trebuie să îi oferi libertate.

„Omul stă lângă tine dacă își dorește să stea lângă tine, nu poate să fie constrâns de absolut nimic. Nu poți obliga o persoană și nu pot ține lângă tine o persoană cu forța. Este clar că noi femeile ne dorim stabilitate, o relație închegată și eu o relație definită și completată prin acest act, prin această hârtie în fața Stării Civile și în fața preotului.

Bărbații se cam feresc de lucrul acesta. Acum, la vârsta asta sincer, nu m-aș mai căsători. Adică, consider că dacă am stat 12 ani așa, nu știu ce argumente aș avea de acum încolo. Îmi este destul de bine așa cum este, nu am nicio problemă.

Omul care este lângă mine, dacă vrea să stea lângă mine stă, dacă nu, este liber să plece. Am citit de curând o carte și scria foarte frumos: “Ușa inimii mele este deschisă să intre, este deschisă să pleci. Un singur lucru te rog să nu stai în ușa”.”, a declarat Emilia Ghinescu, în exclusivitate la Antena Stars.

Cum se menţine în formă Emilia Ghinescu

În ultima vreme, Emilia Ghinescu a decis să-și schimbe complet stilul de viață, iar rezultatele sunt vizibile. Interpreta are acum un trup de invidiat, iar pentru asta a muncit din greu.

Cântăreața a declarat că a reușit să ajungă la silueta mult dorită cu ajutorul sportului, dar şi a unei diete echilibrate.

”Cred că orice femeie trebuie să aibă grijă de ea, iar eu după vârsta de 40 de ani, am început să mai multă grijă de mine. Dacă până în 40 de ani m-a ajutat tinerețea, m-au ajutat ani, acum lucrurile astea nu mai sunt valabile și trebuie să compensez oarecum.

Așa că fac foarte mult spor, mănânc în general ceea ce trebuie. Asta nu înseamnă că nu mai scap și eu și nu fac anumite pofte, dar sunt foarte atentă la ce mănânc. Dacă mănânc ceva dulce, mănânc în cantitate foarte mică și sportul m-a ajutat foarte mult.”, a mai declarat Emilia Ghinescu, în exclusivitate la Antena Stars.