Emilia Ghinescu, adevărul despre relația cu Nicu Paleru. Au format sau nu un cuplu?!

El era într-o perioadă grea, avea nevoie de suport, am fost lângă el cu totul din alte puncte de vedere ca și prieteni, ca și o colegă sau am încercat să se ridice pentru că a fost foarte greu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur că îl văd astăzi atât de bine’, a spus Emilia Ghinescu.

Întrebată dacă Nicu Paleru i-a dedicat vreo melodie, Emilia Ghinescu a răspuns că nu este sigură, dar toate piesele pe care le interpretau împreună erau compuse de el.

„Este un om extraordinar. Puțini știu din exterior câte știu eu despre Nicu. Nimeni nu a trăit alături de el așa cum am trăit eu. Nu știu dacă a creat ceva. (nr. Dacă are vreo melodie despre ea). Atunci când cântăm împreună, majoritatea melodiilor sunt create de el. Are talentul acesta de a crea și pentru mine și pentru el.’, a precizat Emilia Ghinescu.