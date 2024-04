Alimentul pe care Emilia Ghinescu îl consumă în fiecare dimineață, după ce a slăbit 13 kilograme: ”Mănânc și câte un borcan”

Emilia Ghinescu s-a luptat cu kilogramele în plus, dar s-a ambiționat și a reușit să ajungă la silueta mult visată. Pe lângă timpul petrecut în sala de sport, artista are grijă și de alimentația ei. Mai mult decât atât, ea a mărturisit că se menține datorită unui aliment banal pe care oricine îl are în casă. Produsul este aproape nelipsit de la fiecare masă.

La cei 45 de ani ai săi, Emilia Ghinescu se poate lăuda cu o siluetă de invidiat. Deși nu a avut tot timpul un trup tras ca prin inel, cântăreața nu s-a lăsat până nu a ajuns la forma mult dorită. Totuși, recunoaște că nu a fost ușor pentru că a trecut prin trei nașteri în urma cărora a acumulat kilograme în plus. De asemenea, programul unui artist este foarte solicitant.

Cum se menține în formă Emilia Ghinescu

Emilia Ghinescu este prezentă constant la sala de fitness. Artista face foarte mult sport pentru a se menține în formă, însă are grijă și de alimentația ei. Cântăreața a mărturisit că își începe ziua cu un aliment banal care o ajută să își păstreze silueta. De asemenea, a explicat și ce rol are acesta în organism.

„Mănânc foarte mult în sensul că, ce vă spun acum, mănânc produsul respectiv. Mănânc foarte mulți castraveți murați și foarte multe murături și foarte multă varză murată. Și îmi încep dimineața cu un castravete murat și beau zeama de la castraveți. Deci mănânc câteodată câte un borcan de castraveți. Mă ajută foarte mult la digestie, este un probiotic foarte bun. În general murăturile sunt foarte bune probiotice și mă ajută foarte mult. Și înainte de fiecare masă, la fel. Mănânc ori o murătură, ori varză murată, ori o legumă, ori ceva. Adică nu mănânc mâncarea. Întâi mănânc legumele și după aia mănânc partea de carne.”, a spus Emilia Ghinescu, conform Click!.

Emilia Ghinescu a reușit să slăbească 13 kilograme și continuă să se mențină în formă. Interpreta de muzică populară a explicat metoda prin care a ajuns la silueta visată. Pierderea în greutate a avut loc treptat până când stomacul ei s-a micșorat.

„Eu așa mi-am găsit metoda prin care am putut să slăbesc. Eu am slăbit de la 58 de kilograme, inițial, cât am avut, la 50 de kilograme, după aceea de la 50 am scăzut la 48 și după aceea de la 48 la 45 de kilograme. La mine s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că pe parcursul timpului, mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat. Este pe principiul operației bariatrice, adică, cu cât mănânci mai puțin cu atât ai mânca și mai puțin și se micșorează stomacul, pentru că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult.”, a dezvăluit artista la Antena Stars.

