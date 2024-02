Emilia Ghinescu tună și fulgeră! Cum le-a închis gura bărbaților care-i fac avansuri pe internet: „Fără ochelari citesc te omor”

Emilia Ghinescu se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de muzică populară de la noi. Are o carieră îndelungată pentru care a muncit ani la rând pe brânci. Are 46 de ani și o siluetă trasă prin inel, datorită căreia întoarce toate privirile oriunde merge. Nu mai este niciun secret faptul că interpreta este o femeie curtată, căci anii nu și-au pus deloc amprenta asupra ei. Ba din contră, întinerește pe zi ce trece pentru că se ocupă îndeaproape de fizicul ei. Recent, a postat o fotografie în toată splendoarea, iar fanii au început să-i trimită tot felul de mesaje. Cum le-a răspuns solista?

Emilia Ghinescu are 46 de ani și un fizic de invidiat. Se bucură de o siluetă parcă trasă prin inel pentru care face mult sport și ține o dietă echilibrată. Interpreta de muzică populară se ocupă îndeaproape de felul în care arată și are grijă să facă multă mișcare atunci când nu se află pe scenă ori la un eveniment privat. Îi place să-și țină kilogramele sub control, mai ales după ce a reușit să ajungă la greutatea mult dorită.

Cântăreața avea, anul trecut, 45 de kilograme, după ce reușise să slăbească circa 13 kilograme. Acum, se afișează în toată splendoarea ori de câte ori are ocazia. Nu ține cont niciodată de gurile rele și își etalează silueta de invidiat.

Sigur că, pe lângă fanii ei care-i trimit tot felul de mesaje frumoase se numără și diverși internauți care-i lasă comentarii nu tocmai plăcute. Este o femeie foarte curtată, mai ales după separarea de fostul partener cu care s-a iubit mai bine de un deceniu. Doar că, Emilia Ghinescu a ținut să le transmită tuturor celor care-i trimit mesaje siropoase, să înceteze. Drept dovadă, a postat o nouă fotografie cu ea, alături de un mesaj amuzant, dar direct!

„Nu-mi mai scrieți în privat „Te ador”. Eu sunt bătrână și nu mai văd bine. Fără ochelari citesc „Te omor” și vă blochez pe toți”, a fost mesajul artistei, pe contul de Instagram.

Cum a reușit Emilia Ghinescu să topească kilogramele

Emilia Ghinescu a reușit să ajungă la greutatea mult dorită după o luptă dificilă cu kilogramele în plus. A ajuns să cântărească circa 45 de kilograme, prin dietă și sport. Are un stil de viață sănătos de la care nu se abate și face tot mai multă mișcare atunci când are ocazia.

„Eu așa mi-am găsit metoda prin care am putut să slăbesc. Eu am slăbit de la 58 de kilograme, inițial, cât am avut, la 50 de kilograme, după aceea de la 50 am scăzut la 48 și după aceea de la 48 la 45 de kilograme. La mine s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că pe parcursul timpului, mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat. Este pe principiul operației bariatrice, adică, cu cât mănânci mai puțin cu atât ai mânca și mai puțin și se micșorează stomacul, pentru că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult”, spunea Emilia Ghinescu, la Antena Stars.

