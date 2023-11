Emilia Ghinescu pune condiții viitorului iubit. Artista știe clar ce vrea: ”Mănâncă la el acasă”

În vara acestui an, artista Emilia Ghinescu (45 de ani) și Sebastian Albăstroiu au pus punct unei relații care a durat 13 ani. Cei doi ar fi trebuit să ajungă în fața altarului, însă toate planurile au fost contramandate. După aproape 4 luni de când au decis să meargă pe drumuri separate, interpreta de muzică populară nici nu vrea să mai audă de o nouă relație.

„Am avut o relație de 13 ani, dar se pare că nu se vor mai finaliza planurile. Eu sunt bine, da, încerc să trec peste și să mergem mai departe. Sunt o femeie de 45 de ani care trebuie să fie asumată și să-și crească copiii. Am de cântat, am multe evenimente. Nu pot să stau și să mă jelesc acum. Asta este!”, a spus pentru Playtech artista.

La doar câteva luni de la despărțirea de Sebastian, artista a declarat că, pentru moment, fericirea celor trei copii ai săi (Andrei, Erika și Anastasia) este cea mai importantă. Cât despre viața personală, Emilia Ghinescu este foarte tranșantă atunci când vine vorba de o viitoare relație cu un alt bărbat. Artista nu exclude varianta unui nou partener în viața sa, însă are și o listă lungă de condiții pe care acesta trebuie să le îndeplinească.

„Nici nu mă gândesc la lucrul acesta. Viitorul meu partener…nici nu știu dacă o să fie vreodată. O să mănânce la el acasă, la mine acasă în niciun caz. Adică ori mâncăm la restaurant dacă este un om potent și are bani să mă scoată la restaurant și atunci mâncăm la restaurant și își alege el mâncarea ori mănâncă la el acasă, gătit de mama lui, de cine vrea el. Eu gătesc pentru copii mei și pentru mine și îmi este suficient. Adică am gătit 40 și ceva de ani și nu mai vreau să o iau de la capăt. Nu 40, dar 30 și ceva, deci de copil gătesc. Nu mai vreau să o iau de la capăt, deci îmi este suficient (…) Nu am pus mare preț pe aspect…dar se spune că trebuie să fie mai frumos decât dracul ”, a spus Emilia Ghinescu, la Antena Stars.