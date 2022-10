Emilia Ghinescu vrea să renunţe la muzică? „Dacă tot am învățat atât am zis să pun în practică”

Emilia Ghinescu se numără printre cei mai apreciaţi artişti din România. Chiar dacă şi-a construit o carieră şi se bucură de succes în industria muzicală, interpreta s-a gândit să activeze și în alt domeniu. Ce nu știu mulți despre cântăreaţă este faptul că aceasta este atrasă de psihologie.

Încă din tinerețe, Emilia Ghinescu și-a fructificat pasiunea, urmând Facultatea de Psihologie. Deși întreaga viață s-a axat pe muzică, acum, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Pandemia a fost momentul potrivit ca artista să se reprofileze. Lipsa concertelor, i-au oferit vedetei mai mult timp liber pentru dezvoltarea cunoștințelor personale.

Emilia Ghinescu: „Eu sunt psiholog cu acte”

Drept urmare, Emilia Ghinescu încearcă să își atingă țelul inclusiv în psihologie. Meseria aceasta nu este deloc ușoară, însă, interpreta de muzică populară depune toate eforturile necesare. Un psiholog trebuie în primul rând să fie răbător, empatic, dar și ascultător. Emilia Ghinescu a fost înzestrată cu aceste caltăți, dar a vrut să se perfecționeze şi cu ajutorul unor cursuri de specialitate.

„Eu sunt psiholog cu acte, dar acum m-am înscris la un curs pentru a fi expert. Dacă tot am învățat atât am zis să pun în practică. Că să fii psiholog trebuie să ai doua atuuri. Să fii empatic și să fi un bun ascultător. Eu sunt empatică, mai am de lucru la a fi ascultătoare. Toată existenta noastră că psihologi învățăm.”, a declarat artista, în cadrul unui interviu.

Emilia Ghinescu nu a luat această decizie radicală de una singură, din contră. Artista mărturiseşte că fost susținută constant de familie, mai ales de soțul ei care a fost alături de ea la fiecare pas.

Emilia Ghinescu vrea să renunţe la muzică?

După ce întreaga viață s-a sacrificat pentru a deveni un nume important pe piața muzicii populare, Emilia Ghinescu susține că nu ar putea abandona această cale. E adevărat, vrea să îmbrățișeze și drumul psihologiei, dar asta, spune ea, nu i-ar afecta cu nimic activitatea muzicală.

Deşi mulţi s-ar gândi și la partea financiară, Emilia Ghinescu ne-a dezvăluit că aspectul acesta nu a contat deloc. Și asta pentru că este conștientă că veniturile din această meserie ar fi net inferioare celor provenite din muzică.

„Această decizie nu are legătură cu latura financiară. Soțul meu îmi spune că din punct de vedere financiar eu nu am nevoie să merg să lucrez, pentru că salariul pe care l-aș câștiga oriunde m-aș angaja este echivalentul a unei ore de cântat. Adică e foarte puțin, comparativ cu ceea ce câștig eu din cântat.

Eu nu vreau să fac această meserie din considerente financiare, ci pentru că îmi doresc foarte mult să activez în domeniul acesta” , a povestit artista pentru CANCAN.RO.