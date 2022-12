Emily Burghelea a rămas blocată pe aeroportul din Dubai! „Nu vor să mă lase să trec. Pierd avionul!”

Emily Burghelea, Andrei și Amedea au mers în Dubai, acolo unde, pentru câteva zile, s-au bucurat de vremea frumoasă și s-au relaxat. Din păcate, finalul nu a fost unul fericit, pentru că cei trei au întâmpinat unele probleme în aeroportul din Dubai. Frumoasa blondină a povestit totul pe rețelele de socializare.

Emily Burghelea îi ține mereu pe fanii săi la curent cu tot ce face, iar în urmă cu doar câteva ore, tânăra a reușit să îi îngrijoreze pe cei care o urmăresc. Concret, la finalul vacanței, în timp ce se aflau în aeroport, pentru a reveni în România, lucrurile au luat o întorsătură neplăcută.

CITEȘTE ȘI: PRIMELE ȘI SINGURELE IMAGINI CU IUBITUL LUI EMILY BURGHELEA FĂRĂ MASCĂ! AȘA ARATĂ PARTENERUL IT-IST AL FOSTEI CONCURENTE DE LA “BRAVO, AI STIL!”

Cum bine se știe, blondina este însărcinată, iar în doar câteva luni, va aduce pe lume cel de-al doilea copil. Aceasta a putut să zboare în Dubai doar cu acordul medicului, însă, după un control de rutină în aeroport i s-a transmis faptul că actele nu mai sunt valabile și pentru zborul de întoarcere.

Emily Burghelea, situație critică în aeroportul din Dubai

„Nu vor să mă lase să zbor!!!!!! Mi-au spus că acordul de la dr.din Ro nu mai este valabil în DUBAI. Nu vor să mă lase să trec. Pierd avionul!

Trebuie să îmi dea aviz un dr din Dubai, pleacă avionul și domnul acesta merge cu trei km pe oră. Îmi vine să mă urc eu la volan. Efectiv, a început să mă doară și burta”, a transmis Emily Burghelea, în mediul online.

Și iubitul lui Emily s-a îngrijorat în momentul în care și-a dat seama că lucrurile sunt destul de serioase și a făcut tot posibilul să rezolve problema. Tânărul a povestit că s-a lovit de nepăsarea autorităților de acolo.

„Emily Burghelea a plecat la spital, eu am rămas să schimb biletele, dar toți îmi zic că pe ea nu o pot lăsa să zboare, doar eu cu Amedea. Ei zic că e în 36 de săptămâni, deși noi le-am spus că nu e o dată exactă.

Nici nu prea vor să vorbească cu mine. Spun că s-a dat o alertă cu privire la Emily Burghelea, de parcă ar fi teroristă. Nici măcar taximetristul nu a vrut să o ducă la spital, ne-am rugat de ei. Eu aștept cu Amedea, în aeroport”, a postat și soțul lui Emily.

Emily Burghelea a primit acordul de urca în avion

În cele din urmă, Emily Burghelea a primit acordul de a se urca în avionul spre România, dar nu înainte de a face o vizită la spital.

„Domnul m-a dus la un centru COVID și voia să mă lase aici! Suntem în mijlocul deșertului, am avut noroc că am ieșit repede și nu a plecat. Nu știu în cât timp ar fi ajuns altă mașină. Nu știu dacă mai am vreo șansă, dar merg la urgențe, unde trebuia să ajung din prima! Nu știu cât timp mai am și nu știu dacă mai reușesc. Cert este că trebuie să mă grăbesc foarte tare”, a mai spus Emily, în timp ce se afla în drum spre spital.