Emily Burghelea, de urgență la spital: „De dimineață, am început să am contracții”

Miercurea aceasta, Emily Burghelea (23 de ani) a postat pe rețelele de socializare imagini din spital. Fanii așteptau cu sufletul la gură ca vedeta să spună cu ce se confruntă, fiind și în ultimul trimestru de sarcină. Blondina a revenit și dezvăluit de ce a ajuns, de fapt, pe perfuzii.

Emily Burghelea a postat imagini din spital, în care se poate observa clar că medicii i-au făcut perfuzii. Fosta asistentă TV a mărturisit că totul a început de seara trecută, când fiica sa, Amedea, a avut febră întreaga noapte. Următoarea dimineață, vedeta a început să aibă contracții, motiv pentru care s-a prezentat la spital.

„Ame (Amedea, fiica sa, n.r.) a avut febră toată noaptea, iar de dimineață am început să am contracții”, a spus Emily Burghelea pe InstaStory.

Când o să nască Emily Burghelea

În urmă cu doar câteva zile, Emily Burghelea a anunțat faptul că medicii i-au transmis data la care ar trebui să nască. Potrivit spuselor sale, frățiorul cel mic al Amedei ar trebui să vină pe lume abia pe data de 31 ianuarie 2023.

Cu privire la contracțiile pe care le-a resimțit astăzi, vedeta TV susține că ar fi vorba despre contracții de tipul Braxton Hicks, care nu anunță nașterea bebelușului.

„Contracțiile se vor diminua de la perfuzii, colul este închis, deci bebe mai are de stat. Sincer, dimineață m-am întrebat dacă today is the day (dacă astăzi este ziua în care o să nască, n.r.), dar se pare că sunt Braxton Hicks (dureri de travaliu false, care pot fi resimțite în al doilea sau al treilea trimestru de sarcină, n.r.)”, a adăugat influencerița.

