Silviu Constantinoiu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA", a vorbit, printre altele, și despre perioada copilăriei în comuna Vărbilău, Prahova, loc din care se trage și regretata Gabi Luncă. Totodată, directorul Centrului de Excelență în Chirurgia Esofagiană la Spitalul Clinic „Sfânta Maria" din București moștenește memoria mamei sale, femeie care a trăit până la vârsta de 102 ani.

În cadrul interviului, Silviu Constantinoiu a povestit despre cum a fost îndrumat către medicină, dar și despre cât de mult i-a plăcut să citească, încă din vremea copilăriei. Totodată, eminentul chirurg a menționat că sora sa era bibliotecara liceului în care el a studiat și, astfel, a avut acces la un volum mare de cărți.

„Mama a trăit până la 102 ani”

Adrian Artene: Ați copilărit la Vărbilău, în Prahova. De acolo provine și regretata cântăreață Gabi Luncă.

Silviu Constantinoiu: Comuna Vărbilău are doi cetățeni de onoare. Prima a fost Gabi Luncă și al doilea sunt eu.

Adrian Artene: Când erați în liceu, cine v-a îndrumat către medicină?

Silviu Constantinoiu: Ce e adevărat e că mi-a plăcut să citesc de mic. Școala gimnazială am făcut-o în comuna natală, după care sora mea căsătorindu-se cu un inginer din Slănic Prahova, care e la o aruncătură de băț, perioada aceea am stat la liceu, era un liceu foarte bun.

Din fericire, sora mea era bibliotecara liceului și am avut acces să citesc tot felul de literatură. Am avut un profesor de biologie care, într-adevăr, m-a atras către partea asta și toată lumea spunându-mi că am o memorie bună… O moștenesc pe mama, care a avut o memorie excepțională, sărăcuța, care a trăit până la 102 ani.

Adrian Artene: Care era secretul? Ce a mâncat, cum s-a întreținut?

Silviu Constantinoiu: Mama a mâncat de toate. I-a plăcut și grăsimea de porc și cârnații. Dar la masă, la mama, niciodată n-au lipsit salata de crudități, murăturile, verziturile pe care le lua din propria grădină.

