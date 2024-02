Emisiunea de la Antenă l-a dat peste cap și a scos porumbelul! Ce va spune, însă, soția artistului? “Obsesia mea este Ozana Barabancea!”

Emisiunea „Te cunosc de undeva!” se difuzează în fiecare sâmbătă, de la ora 20, pe Antena 1. Iar unul dintre concurenții cu cele mai bune voci este Liviu Teodorescu, după cum o recunoaște Ozana Barabancea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Membra juriului susține chiar că Liviu Teodorescu ar avea cea mai bună voce masculină din România, însă acest „avantaj” nu îi aduce tot timpul calificative mari artistului în competiție.

Show-ul transformărilor nu îl solicită doar la nivel muzical pe interpret, ci și din punct de vedere al schimbărilor de look pe care le are de realizat. Cum îl percepe fiica pe Liviu Teodorescu atunci când renunță la barbă, aflați direct de la vedetă!

Liviu Teodorescu, captivat de provocarea emisiunii „Te cunosc de undeva!”: „Obsesia mea este Ozana Barabancea!”

CANCAN.RO: Care este obsesia lui Liviu Teodorescu?

Liviu Teodorescu: Obsesia mea este Ozana Barabancea, o iubesc din suflet.

Ozana Barabancea: Și eu pe el!

CANCAN.RO: La nivel vocal, este Liviu cel mai bun artist din România?

Ozana Barabancea: Da, confirm!

CANCAN.RO: Se descurcă și la dans?

Ozana Barabancea: Da, e ca de plastilină, unde îl pui, acolo șade.

Liviu Teodorescu: O plastilină foarte lungă.

CANCAN.RO: Nu vă încearcă un sentiment de empatie față de Liviu, că își ia barba, poate nu îl mai recunoaște fetița acasă?

Ozana Barabancea: Copilul simte, îi adulmecă mirosul.

Liviu Teodorescu: Are alte repere, la vârsta asta, are alte criterii după care mă reperează. Deci cred că e OK momentan cu barba. Dar se uită un pic suspect la mine, când mă vede, în primele cinci minute își face un fel de analiză.

Ozana Barabancea: Are aceeași voce, același miros, copilul simte.

Ozana Barabancea și Liviu Teodorescu divulgă factorii ce compun o familiile și cuplurile reușite

CANCAN.RO: Îl țineți mai mult la repetiții și filmări decât ar sta acasă. Cum credeți că trăiește Liviu Teodorescu această provocare a emisiunii „Te cunosc de undeva!”?

Ozana Barabancea: Este un om responsabil și sunt convinsă că soția știe pe cine a luat. L-a luat și cu meseria și cu talentul și cu tot.

Liviu Teodorescu: Și-a asumat din capul locului, din fericire.

CANCAN.RO: Nu apar și reproșurile?

Liviu Teodorescu: Apăreau la început, din fericire am avut destul timp încât să ne maturizăm și când au apărut lucrurile serioase în viață, n-a mai fost cazul de discuții din astea. Că dacă apar astfel de discuții când intervine un copil sau viața devine serioasă, atunci nu mai e bine.

Ozana Barabancea: Deci băiatul ăsta a fost educat bine de părinți. Și-a luat o fată bine educată de părinții ei, astfel încât au o familie frumoasă. Educația te învață să iubești, să ai răbdare, să fii empatic, să fii politicos, să fii de folos celui de lângă tine, să nu fii egoist. Acum se poartă iubirea de sine, BULLSHIT, trebuie să fii empatic și altruist. Și sunc convinsă că soția lui, din iubire pentru el, îl înțelege. Mai presus de atât, după ce că i-a făcut o minunăție de copil, îl susține.

CANCAN.RO: Și Ozana Brabancea este empatică atunci când acordă punctaj minim la jurizări?

Liviu Teodorescu: Notele, așa cum spune și Ozana, se dau prin comparație. Cântărește foarte mult personajul pe care îl ai, sunt foarte multe elemente de jurizat.

Ozana Barabancea: Greutatea piesei, aportul, provocarea vocală, sunt foarte mulți factori. Nu e că i-am dat eu notă mică pentru că ar fi cântat el prost. N-are cum să cânte prost, dar cânt toată lumea cântă foarte bine, când toată lumea are dans, când toată lumea are piese grele, atunci cum mai departajezi?! Dar vă rog să vă uitați la emisiune, că este superbă!

