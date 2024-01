Cine sunt vedetele din cele opt echipe care au început filmările noului sezon: Avem lista completă la ”Te cunosc de undeva!”

Filmările pentru cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!” au început deja, iar CANCAN.RO, așa cum a obișnuit, e prezent pentru a oferi spoilere! Înainte de difuzarea sezonului cu numărul 20, de tipul BEST OF, publicația noastră prezintă, în exclusivitate, formula completă a echipelor care vor da ce au mai bun pentru a pune mâinile pe marele premiu pus în joc!

În urmă cu doar 24 de ore, CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, jumătate dintre echipele ce vor concura în cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, cel cu numărul 20. Copiat, de altfel, ca să fim realiști, după modelul Survivor All Stars, de la PRO TV. Deci, cei din Intact s-au gândit serios că ar putea da lovitura trustul din Pache Protopopescu pe piața media cu cei mai buni concurenți care au trecut, de-a lungul timpului, prin probele din Republica Dominicană. Astfel, Antena 1 a făcut același lucru! Cele mai iscusite perechi ce au trecut prin transformări la TCDU vor fi integrate în sezonul cu numărul 20.

Echipele complete ale celui mai nou sezon Te cunosc de undeva

Prezentatorii, Alina Pușcaș și Pepe, îl vor invita în platou pe nimeni alții decât Emi și Cuza de la Noaptea Târziu, câștigători a două sezoane TCDU, Florin Ristei și Ilona Brezoianu, coprezentatorii de la Neatza cu Răzvan și Dani, matinalul de la Antena 1, Shift și Connect-R, foști concurenți la Asia Express, Romică Țociu și Paula Chirilă, dar și pe Jo și Liviu Teodorescu, așa cum informam aseară (vezi AICI detalii).

În completarea acestor cinci perechi, potrivit surselor CANCAN.RO, vin nimeni alții decât cuplurile formate din Zarug și Eliza Natanticu, Bella Santiago și Barbara Mandinga, dar și Dima Trofim alături de Alexia Țalavutis.

(NU RATA: „Jumătatea” lui Rona Hartner de la Antena 1 a reacționat după anunțul trist. Ce a spus Johny Romano de partenera sa de la emisiunea Te cunosc de undeva)

Producătorii nu i-au mai dorit pe Wrs și Emilian

Așa cum menționam mai sus, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au fost prezenți, deja, în două sezoane ale emisiunii Te cunosc de undeva, iar unul dintre ele a fost câștigat de ei, de altfel. Cam același lucru s-a întâmplat și cu perechea formată din Wrs și Emilian. Ei au participat de două ori și tot de două ori au pus mâinile pe marele premiu. Acestea menționate sunt singurele perechi care au reușit performanța de a fi declarate cele mai bune după două, respectiv un sezon, însă… producătorii au considerat că în sezonul BEST OF are loc doar echipa formată din Cuza și Emi. De ce? Doar ei știu! Cert e că Wrs și Emilian au rămas pe dinafară.

(VEZI ȘI: Andreea Bălan nu și-a putut ascunde vânătăile de pe picioare! Apariție ireală a juratei Te cunosc de undeva pe străzile din București)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.