Emisiunea lui Florin Călinescu de la Prima TV, luată în vizor de Dan Capatos: ”Totul s-a paradit în țara asta”

Dan Capatos a fost invitat, recent, la podcastul lui Codin Maticiuc, disculiile acestota fiind extrem de spumoase, făcând deliciul publicului.

Dan Capatos a vorbit despre emisiunea sa, dar și a colegului său de breaslă, Florin Călinescu, însă a încercat să fie cât se poate de reținut în a își da cu părerea.

”M-am uitat, normal. Florin a fost idolul meu. Suntem și prieteni. Nu vreau… Este la început. Nu sunt în măsură să dau sfaturi nimănui. Eu nu m-am luat după niciun format.

Așa iese când nu ai bani. Întotdeauna platforma pe care ești difuzat contează. Nu știu termenii contractului său. Asta iese când n-ai bani. Așa… Florin e un tip genial. Eu am rămas ultimul, pentru că trebuia să stingă cineva lumina și pe late night show în România. Totul s-a paradit în țara asta. Până și la mine nu mai e ce era.

Asta a fost o decizie de bucătărie internă și nu o să intru în detalii. O înțelegere într-o anumită direcție. Așa se întâmplă într-un grup mare. Mutarea unui show important de pe Antena 1 pe Antena Stars, normal că saltă Antena Stars. E o decizie OK. E pentru mine este OK, că nu mai am niciun fel de presiune și nu mai am nimic de demonstrat. Nu mai stau să mă iau la trântă cu PRO TV sau Kanal D. A fost niște nopți infernale”, a spus Dan Capatos în podcastul lui Codin Maticiuc.

Dan Capatos, mulțumit de salariul pe care îl are la „Xtra Night Show”

”Am avut tot timpul impresia că nu pot să fac bani, dar dacă aș spune treaba asta ar suna mercantil și infantil. Nu cred că asta mi-aș dori neapărat. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Pentru nivelul de salarizare din România totul e ok. Și chiar nu vreau să se simtă nimeni rău, prost, jignit. Simt că nu pot să…

Întotdeauna am simțit că nu sunt genul care ar putea să facă milioane. Mă învârt într-un cerc cu foarte mulți milionari și văd cât de ușor fac banii, iar eu nu am abilitatea asta. Nu mă plâng! Am cât am nevoie pentru mine și familia mea. Am o mașină, o casă, să-mi permit două vacanțe pe an. Nu ar trebui să cer mai mult”, a mai spus Dan Capatos.

Sursa foto: Captura Youtube