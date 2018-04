Emisiuni de Paște 2018 la TVR! Ediții speciale „Duelul pianelor”, „Femei de 10, Bărbați de 10” și „Se zice că…”,

VINERI, 6 APRILIE, de la ora 15.40, în ziua în care ortodocșii rememorează cu durere patimile Mântuitorului Iisus Hristos, filmul documentar în regia lui Nicolae Mărgineanu, narator actrița Maria Ploae, „Părintele Arsenie Boca, omul lui Dumnezeu” (România, 2011) este un prilej să reflectăm asupra credinței, sacrificiului și dragostei pentru oameni. De la ora 17.10, în emisiunea „Cap compas” descoperim „Ierusalimul altfel”, un reportaj despre Via Dolorosa și reconstrucția vestitului oraș care, de-a lungul istoriei, a fost de două ori distrus. TVR 2 a program primul film al serii de la ora 20.10. „Calvar pe munte” (ONE MORE MOUNTAIN – SUA, 1994) vorbeşte despre puterea omului de a învinge natura dezlănţuită. De la ora 22.10 vom porni într-o călătorie spaţială alături de producţia „Misiunea Europa” (EUROPA REPORT-SUA, 2013).(NU RATA, AICI: SIMONA GHERGHE, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU JURNALISTA TVR BĂTUTĂ DE IUBIT!)