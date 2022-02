Emoții pentru Alina Pușcaș. “Sunt în panică, mă doare gâtul!” Prezentatoarea TV se teme că ar putea infectată cu COVID și așteaptă rezultatul testului

Alina Pușcaș a mărturisit, pe o rețea socială, că de două zile are un simptom specific infecției cu COVID. Și-a făcut un test și așteaptă cu sufletul la gură rezultatul, mai ales că, împreună cu familia, ar trebui să plece, sâmbătă, într-o vacanță la munte.

Alina Pușcaș acuză dureri de gât și și-a făcut un test, speriată că ar fi putut contracta, din nou, virusul asiatic. Prezentatoarea TV nu vrea să riște nimic, mai ales că ar trebui să plece alături de cei dragi într-o vacanță pe care a plănuit-o de mult timp.

Alina Pușcaș trage speranțe că se confruntă doar cu o banală răceală, în niciun caz cu coronavirusul, cu care a mai fost diagnosticată în iunie 2020.

“Astăzi sunt happy pentru că plecăm la schi toți, trei copii, doamna Mariana și noi doi, părinții. Stresul major este acum, în următoarele șase ore, pentru că mi-am făcut PCR-ul căci așa trebuie să urc în avion, neavând boosterul făcut și sunt în panică pentru că de vreo două zile mă cam doare gâtul și nu aș vrea vreo surpriză, să fiu singura care aș fi infectată. Sper să nu fie cazul și să fie doar o banală durere de gât, așa cum se întâmplă la o banală răceală. Rămâne de văzut dacă mâine o să vă fac story-uri de pe pârtie sau nu. Acum stau și mă gândesc, dacă aș fi doar eu infectată ce fac? Pleacă copiii fără mine, eu ce fac, stau izolată cinci zile?”, a spus Alina Pușcaș, pe o rețea socială.

Alina Pușcaș, infectată cu COVID, în iunie 2020

În iunie 2020, Alina Pușcaș a dezvăluit că a fost diagnosticată cu coronavirus. La momentul respectiv, era singurul caz pozitiv din familie, motiv pentru care se considera norocoasă, mai ales că nu avea niciun simptom specific bolii.

“Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19 care, se pare, a fost cu mine foarte simpatic, pentru că nu mi-a oferit nici măcar un simptom. Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. M-am simțit perfect… Ce credeți că am făcut eu? Am zis să fiu și eu cetățeanul model și am luat familia de mânuță, ne-am dus, ne-am testat. Eu sunt singura pozitivă, asimptomatică, din familie. Eu nu înțeleg cum este posibil, totuși, atâta timp cât eu, vorba aceea, m-am sărutat cu soțul meu și, totuși, el este negativ. Mă rog, mă bucur pe de-o parte”, spunea Alina Pușcaș.

