Alexia, adolescenta căreia i s-au replantat mâinile, și colegii săi din cadrul ansamblului „Flori de Măr” răniți în accidentul din Pașcani s-au reîntâlnit în cursul acestei zile la spitalul din Iași. Printre ei se află Elena și Silviu, doi dintre tinerii care se aflau în autocar. Sunt recunoscători că se află în viață.

I s-a oferit o nouă șansă. Alexia, adolescenta cu brațele replantate, acum poate zâmbi. În cursul zilei de 10 ianuarie 2023, s-a reîntâlnit cu o parte din colegii săi care au fost implicați în accidentul grav din Pașcani, în luna decembrie. A trecut o lună de la accidentul din Ialomița, iar persoanele care au trecut prin acest coșmar încă retrăiesc momentele respective.

Elena este și ea artistă, face parte din ansamblul „Flori de Măr” și a mărturisit, cu tremur în voce, că viața ei i s-a schimbat în momentul accidentului: „Noi cu o curbă înainte era să ne răsturnăm şi noi atunci am început să ţipăm, să-i spunem şoferului să meargă mai uşor că sunt copii în spate, dar a mers în continuare şi, în câteva secunde, mi s-a schimbat viaţa. Era mult sânge, am văzut-o pe Alexia era pe jos, că noi stăteam împreună.

Eram lângă Alexia şi a fost o fracţiune de secundă, în două secunde ni s-a schimbat viaţa. I-am văzut şi mâna şi mi-a fost frică să o iau, că am vrut să o ajut şi până am ieşit de acolo nu m-am mişcat de acolo. Tot am încercat să ne ajutăm între noi. A fost o minune că suntem în viaţă şi că am dat peste nişte doctori absolut minunaţi. Înainte eram mai imatură, mai copilă”.

Silviu, un alt coleg de-ai săi, a făcut și el o serie de declarații, la o lună de la accident.

„Am încercat să mă refac complet, să uit de momentele alea, mai mult când am sunat-o pe mama şi a realizat şi ea ce se întâmplă. Eu credeam că e un vis ce se întâmplă. Cel mai greu a fost când am ajuns acasă şi am realizat ce se întâmplă”, a mărturisit adolescentul, arată observatornews.ro.

Medicii i-au replantat brațele în 20 de ore

În urma accidentului cumplit, Alexia a fost transportată de urgență la spitalul din Pașcani. Își pierduse brațele – unul era amputat, altul devascularizat. La nici două ore, Alexia se afla la Iași, la spitalul de pediatrie, în sala de operații. Nu mai puțin de 20 de ore a durat operația efectuată de medici, pentru a-i salva brațele. Și au reușit. Adolescenta de 15 ani a primit o nouă șansă: i-au fost replantate membrele.

