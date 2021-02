Era “Regele Youtube-ului”, dar acum se zbate în sărăcie: “Trăiesc de pe o zi pe alta”

″Regele Youtube-ului” din România a fost, în urmă cu mulți ani, Fernando de la Caransebeș, dar ce se întâmplă acum cu el pare ireal! S-a întors din Germania, unde plecase la muncă, iar aici trăiește de pe o zi pe alta. Nu are un ban, caută un suflet pereche, vrea să scoată două-trei melodii, dar prevestește și o mare foamete pe plaiuri mioritice. CANCAN.RO vă prezintă povestea fabuloasă a lui Fernando, manelistul-pocăit.

Adrian Florin Rada (33 de ani), mult mai cunoscut însă drept Fernando de la Caransebeș, a fost „Regele Youtube-ului” din România înainte ca Florin Salam sau Tzancă Uraganul să se dueleze pentru locul 1 în trending. Dar, ușor, ușor, a apus, mai mult, s-a pocăit și a dispărut din lumea petrecerilor cu manele peste manele. A luat calea Domnului, a început chiar să compună muzică bisericească. A și divorțat, iar apoi avea să plece în Germania, la muncă. Numai că nu a găsit raiul pe pământ acolo. A revenit în România, de curând, și îi este foarte greu cu traiul.

„Aș avea nevoie de ajutor, dar nu te ajută nimeni”

Chiar Fernando avea să facă dezvăluirile, pentru CANCAN.RO. ”M-am întors acasă, din Germania. Financiar, mă descurc foarte greu deocamdată. Nu muncesc niciunde. Trăiesc de pe o zi pe alta, dar Isus Hristos, Dumnezeul meu, face în așa fel să am tot ce îmi trebuie să nu duc lipsă de hrană sau haine. Aș avea nevoie de ajutor, dar nu te ajută nimeni, e greu cu lucrurile materiale”, a spus fostul manelist. ”Sunt tot singur, în căutare de un suflet pereche”, a mai declarat Fernando de la Caransebeș. (NU RATA: FERNANDO DE LA CARANSEBES LOVESTE DIN NOU! TE VEI PRAPADI DE RAS CAND O S-O ASCULTI!)

Tot el avea să facă o sumbră previziune: ”Va fi foamete în România, cum scrie în Cartea Lui Amos capitolul 8 versetul 11”. Și tot el are soluția, doar că e misterios: ”Există și soluția pentru a scăpa de foametea care vine. Cei care vor s-o afle, să mă caute personal!”.

Dar nu a uitat de talentul pe care-l are, așa că și-a propus să scoată niște piese. ”Mă pregătesc să fac două sau trei melodii cu videoclip. În străinătate nu mă mai duc, că nu vreau să mă vaccinez, sunt contra vaccinării. Acum locuiesc în comuna Obreja, aproape de Caransebeș”, a încheiat Fernando.

Fernando de la Caransebeș: ”Am murit, apoi am înviat!”

Fernando de la Caransebeș este, de pe 27 mai 2018, un om care a decis să-și închine viața doar bisericii. Atunci s-a pocăit, primind botezul în Irlanda, de la niște pastori. ”Scrie în Biblie. Cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu, va fi osândit”, spunea Fernando. Care a fost motivul pentru care el a ales calea credinței? Pare uluitor, dar Fernando se jură cu mâna pe cruce că totul este adevărat, că a trecut printr-o mare cumpănă, că a murit și apoi a înviat! (VEZI AICI: MESAJUL HALUCINANT TRANSMIS DE FERNANDO DE LA CARANSEBEES LUI BENDEAC: „EU L-AM FACUT CELEBRU. DACA VREA SA COLABORAM …”)

”Am fost în moarte clinică, știu că există viață după moarte. De la cola, cafea, ness am făcut infarct. Am ieșit din corp. Am ajuns la două tuneluri, niște ființe au vrut să mă bage în iad, dar n-a vrut o altă putere sfântă. Au văzut că mi-e frică. Atunci m-au băgat cu picioarele în foc într-un cuptor care se afla în mijlocul tunelurilor. Un tunel mergea spre iad, altul spre rai.

Pe mine au vrut să mă bage în iad. Am promis că nu mai păcătuiesc, doar să mă lase să mă întorc în trup. Și m-au trimis în așteptare în corp, să mă pocăiesc. Era foarte real, mai real decât suntem noi pe pământ”, a fost mărturisirea halucinantă a lui Fernando de la Caransebeș.

