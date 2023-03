Eroare sau sumă reală!? La ce preț se vinde o casă în Cluj, cu suprafața utilă de 593 de metri pătrați, după ce i-a fost aplicată o reducere

Să fie o eroare sau este suma reală!? Pe un site specializat este oferită spre vânzare o casă cu o suprafață utilă de 593 de metri pătrați. Viitorii proprietari se vor putea bucura de o locuință spațioasă și modernă. Totuși, prețul a ridicat câteva semne de întrebare. I-a fost aplicată o „reducere”. Iată detaliile mai jos, în articol.

În ultima perioadă, experții în domeniul imobiliar susțin că prețurile s-ar afla pe o pantă descendentă, însă, pe internet, situația ar sta altfel. De pildă, pe un site specializat este oferită spre vânzare o casă spațioasă și modernă, cu o suprafață utilă de 593 de metri pătrați. Locuința este situată în zona Făget, având acces pe o stradă asfaltată și în apropierea mijloacelor de transport în comun. În plus, casa are piscină și trei terase.

Pe lângă acestea, casa din Cluj-Napoca dispune și de un adevărat „arsenal” de încăperi, utilități și beneficii, precum cramă, saună, adăpost de apărare civilă sau o sală pentru hobby. În plus, are centrală termică și este compartimentată în așa fel încât noul proprietar să dispună de confortul de care are nevoie. Însă, pe lângă toate acestea, prețul este cel care a atras atenția!

Cât costă locuința din Cluj-Napoca?

Potrivit anunțului, imobilul respectiv se vinde, acum, la prețul de 1.800.000 de euro. Înainte de „reducere”, domeniul costa 1.100.000 de euro. Practic, s-a aplicat o mărire a prețului cu 700.000 de euro.

„Vă prezentăm o casă deosebită, foarte spațioasă, situată într-o zona exclusiv de case, aproape de mijloace de transport în comun, acces facil pe o stradă cu asfalt, zona străzii Fagetului. Casa este o construcție solidă pe fundații de beton, zidărie din BCA, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă ceramică. Casa are o suprafață utilă de 593 mp + terasele și piscină, compartimentată astfel:

Demisol: cramă, sală hobby, WC de servici, saună, centrală termică, spălătorie, hol, casă scărilor, adăpost de apărare civilă, terasă. Parter: living, dormitor, loc de luat masa, bucătărie, cămară de alimente, 2 băi, hol, casă scării, spălătorie + călcătorie, windfang, sas, WC, pivniță, garaj, 3 terase foarte spațioase.

Mansardă: living, dormitor + living, 2 dormitoare, oficiu, hol, dressing, 2 băi, casa scării, terasă de 28,32 mp. Se vinde cu finisaje interioare moderne, de înaltă calitate, mobilată și utilată. Casa dispune de curte, de o grădină mare și frumos amenajată, piscină, loc de joacă pentru copii, garaj.

*Imobilul nu deține certificat energetic, însă va fi pus la dispoziția cumpărătorilor la semnarea contractului de vânzare-cumpărare!„, sunt detaliile care apar pe o platformă imobiliară.

