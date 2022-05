Este, clar, cel mai “fentos”! Bărbatul din imagine a stat 26 de ani în concediu medical, apoi a ieşit la pensie. Cum a fost posibil aşa ceva

Carlo Cani a stat 26 de ani în concediu medical, după care a ieșit la pensie. Este, de departe, cel mai “fentos” mascul. Cu maximă sinceritate, italianul și-a spus povestea. Află, în continuare, cum a reușit să dea lovitura.

Carlo Cani a ieșit la pensie la vârsta de 60 de ani, fără să muncească o zi întreagă în subteran, unde figura ca angajat la compania minieră din Sardinia, încă 1980. Italianul a ieșit în 2006 la pensie, după 26 de ani în care a găsit diverse motive pentru a sta în concediu medical.

A stat 26 de ani în concediu medical, după care a ieșit la pensie. “Am inventat tot ce mi-a venit în minte”

Afecțiuni ale ochilor, amnezie, hemoroizi, claustrofobie, infecții… Acestea sunt doar câteva dintre problemele cu care Carlo Cani s-a “confruntat” de-a lungul timpului. Cu complicitatea medicilor, bărbatul a petrecut nu mai puțin de 26 de ani în concediu, timp în care a stat acasă și a ascultat jazz, după cum chiar el a mărturisit.

“Am ajuns la vârsta pensionării fără să muncesc cine știe ce. Am urât să muncesc în subteran. Din prima clipă am înțeles că viața printre cărbuni nu este pentru mine. Așa că am inventat tot ce mi-a venit în minte, mă loveam intenționat la deget pentru că nu puteam să lucrez cu el umflat. Cu alte ocazii îmi frecam ochii cu praf de cărbune. Pur și simplu nu-mi plăcea să muncesc, mai ales nu în mină”, a spus, cu sinceritate, Carlo Cani.

Povestea lui Carlo Cani i-a revoltat pe italieni, în special pentru că bărbatul a beneficiat de pensie întreagă, în condițiile în care în Peninsulă șomajul se apropie de 50%.

