Este doliu printre faniii competiției Survivor. Un fost concurent a murit din cauze necunoscute

Un concurent care a participat la unul dintre sezoanele competiției sportive „Survivor” s-a stins din viață. Bărbatul a avut parte de câteva probleme de sănătate, în ultima vreme, acestea fiindu-i fatale. Fanii au rămas șocați, în momentul în care au aflat vestea cea tristă.

Tragedia a lovit, recent, fanii care au îndrăgit, de-a lungul timpului, competiția „Survivor”. Unul dintre cei care au încercat să își depășească limitele a fost găsit mort în casa pe care o deținea în Manhattan. Bărbatul a ajuns pe locul 5 în concurs, fiind destul de aproape de marele premiu pus în joc.

Fostul concurent de la Survivor a fost găsit mort

Dan Lembo, fostul concurent al competiției sportive „Survivor: Nicaragua”, a murit la vârsta de 75 de ani. Decesul acestuia i-a uimit pe toți cei care îl cunoșteau, deoarece bărbatul nu dădea semne de slăbiciune, ba din contră, părea a fi mereu în formă. Apropiații susțin că în weekend-uri obișnuia să joace softball cu prietenii și să facă mișcare.

Regretatul milionar a concurat în cel de-al 21-lea sezon al competiției sportive „Survivor” în 2010. De-a lungul competiției, bărbatul a avut și rezultate destul de slabe, motiv pentru care nu s-a aflat mereu în topul concurenților. Chiar și așa, Lembo a primit o mulțime de aprecieri din partea publicului care l-a susținut.

„Nu m-am dus la Survivor pentru bani. Mi-am dorit aventură. Sunt genul de persoană care atunci când vede o provocare se gândește „Aș putea face asta!”. Așa că am vrut să fac parte din acest joc nebun – și am făcut destul de bine, aș spune. Am ajuns foarte departe”, a declarat Dan Lembo, după ce a fost eliminat.

Dan Lembo a murit pe data de 3 septembrie 2022, fără să se știe cauzele reale, iar cei doi fii ai săi au ținut să organizeze o înmormântare fastuoasă. Cei care au dorit să îi aducă un ultim omagiu au putut să își facă apariția la priveghi.