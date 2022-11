Sacrificiile pe care Daniel Pavel le face pentru a fi mai “supraviețuitor” decât concurenții: “Dorm pe scândură acasă!”

Vocea lui Daniel Pavel este asociată involuntar cu emisiunea „Survivor”, pe care o moderează la Pro TV. Un nou sezon al proiectului urmează să debuteze în luna ianuarie a anului viitor, dar acest lucru nu pare să-l sperie pe „domnul Dan”, așa cum a fost supranumit cel ce îi prezintă pe „supraviețuitori”. Ba din contră, Bogdan Pavel vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre noile provocări din Republica Dominicană, precum și despre sacrificiile pe care vedeta le face pentru a fi în asentimentul participanților la show.



Daniel Pavel mai dezbate și problematica distanței de cei dragi, rămași acasă. În sezonul ce urmează surpriza pare să fie chiar iubita prezentatorului, care își va serba ziua în Republica Dominicană, la propunerea gazdei de la „Survivor”.

Cu băiatul aproape major treaba este rezolvată, însă, vedeta și fiul său comunică des prin intermediul telefonului, ba chiar își fac împreună și antrenamentele prin video.

„ Reacția îți amărăște inima!”

CANCAN.RO: Cum e pentru tine, că nu trebuie să fii părtinitor, fiindcă stând cu ei acolo, mă gândesc că ai niște afinități?!



Daniel Pavel: Poate că și sigur că acest show a venit în viața mea la momentul potrivit, pentru că sunt tată, iubit, prieten, frate, camarad. Am învățat să decantez, să am căprării, să am sertare. Niciunul nu e mai cu moț, știi cine sunt mai cu moț? Ăia doi sau alea două care fac proba pentru voi acasă.

Să pot să dau dinamica, energia, lucruri pe care nu le surprind camerele, care sunt ele, cu drone, cu macarale. Ăia doi sunt protagoniștii, pe ăia îi vreau pentru voi, deci am reușit să n-am afinități. Pot să faci asta pentru că le văd durerea și disperarea celor care pierd. Cum să nu, plânge inima, dar le împart judicios și îmi ies!

CANCAN.RO: Cum e să pleci de lângă apropiați, ai vorbit și despre iubită și despre copil, cum reacționează fiecare când pleci?

Daniel Pavel: Eram destul de obișnuit, locuiam înainte de „Survivor” de cinci ani la Viena. Sigur, traiul în altă țară, la o oră și jumătate de zbor, nu e, acolo sunt 16 ore. Dar știi când simți? În primele două trei săptămâni, practic îți stabilești noua rutină de lucru, de viață.

Și reacția îți amărăște inima, trebuie să compensezi cumva. Compensezi cu munca, cu iubirea, dar am parte și de oameni minunați. Prin multă compensare reușim să fim împreună. Dar iarăși am noroc, fiul meu crește, e cuplat cu mine, facem prin video niște drill-uri de box, el e OK, iubita e OK.

„Dorm pe scândură acasă…”

CANCAN.RO: Dar îmi imaginez cum e pentru concurenții care nu au acces la telefon…

Daniel Pavel: Asta voiam să zic, să nu ai capacitatea asta…Acum avem așa, avem două linii. Avem, să spunem linia, Smărăndescu îmi vine acum, care se hrănea din orice mică poveste, mai ales când pierdeau. Și mai era CRBL care spunea «Bă, mai bine nu îi văd, că dacă îi văd, mă rupe!».

Și Elena Chiriac era așa. Delea, un sportiv și o minte interesantă, pentru că spunea «Cât primesc, aia e, lacrimile alea mă vor întări, de la mamaia!». Când viața îți dă lămâi, tu faci limonadă. Dacă tu alegi să vezi că te vor rupe în două doar dacă îi vezi acolo, așa se va întâmpla!

CANCAN.RO: Știu că sunt foarte mulți concurenți care se întorc cu diverse probleme de acolo. Tu cum ai reușit atât de mult timp să „fentezi” chestia asta, e datorită faptului că ai alt regim comparativ cu al lor?

Daniel Pavel: Da, clar, pentru că eu nu dorm, adică dorm pe scândură acasă, în spațiul pe care mi-l pun la dispoziție oamenii din producție, pentru că vreau eu să fiu cât mai aproape de mindset-ul lor. Dar ei trăiesc real cu mijloacele pe care le oferă jungla. Foarte interesant, urmăriți-le analizele după ce vin de acolo, sunt plini de viață!

