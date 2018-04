Ionela Prodan s-a stins din viață luni seara și va fi înmormântată joi, lângă soțul ei, decedat în anul 1992. Puțină lumea cunoaște adevărata poveste de dragoste dintre Ionela Prodan și tatăl fiicelor sale, Anca și Anamaria. (Afla aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de dolari lunar!)

“Eu cand m-am maritat nici nu stiam cati ani are barbatul meu. M-am maritat in trei zile. Eu, la inceput, ii spuneam “Domnule”, pentru ca nici nu indrazneam sa-i spun pe nume. El m-a divinizat, mi-a facut casa, copii si m-a ajutat foarte mult in cariera. Din pacate, a murit subit, exact cand aveam 42 de ani si viata inainte”, mărturisea regretata cântăreață.

Pe de altă parte și Traian Tănase le-a dezvăluit prietenelor artistei ce a simțit pentru ea când a văzut-o prima dată.

"Eu eram foarte buna prietena cu Traian! Ani de zile, a fost casatorit cu Marioara Tanase, o interpreta de muzica populara destul de cunoscuta in anii '70! Din pacate, femeia a murit, iar el a suferit mult! Cu toate acestea, la ceva vreme de la decesul ei, mi-a zis asa. "Lenuto, o sa vezi, eu tot cu o cantareata de muzica de folclor am sa ma insor!", a dezvăluit, potrivit stirilekanald.ro, Elena Merișoreanu.