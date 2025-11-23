Acasă » Știri » Este laptele periculos pentru sănătate? Ce riscuri are consumul lui, de fapt

De: Irina Rasoveanu 23/11/2025 | 12:21
Laptele poate fi periculos?/ Sursa foto: Pixabay

Laptele este considerat unul dintre cele mai importante alimente, iar cei care îl consumă pot avea parte de beneficii pentru sănătate. Totuși, un studiu recent a arătat că, în unele cazuri, poate fi asociat cu un risc de boli grave, potrivit CSID.ro.

Nutrition & Metabolism a publicat un studiu realizat recent despre consumul de lapte. Specialiștii au analizat date de la peste un milion de participanți, demonstrând că un consum moderat reduce riscul de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral, hipertensiune și diabet de tip 2. Totuși, în unele situații, poate fi periculos.

Cum poate fi laptele periculos pentru sănătate

Laptele este o sursă importantă de nutrienți esențiali precum proteine de înaltă calitate, calciu, potasiu, vitamina B12 și fosfor. Totuși, trebuie băut cu moderație. Același studiu amintit mai sus a arătat că un consum foarte ridicat de lapte poate fi asociat cu un risc crescut de cancer de prostată la bărbați.

De asemenea, există cercetări care arată că un consum ridicat de lapte poate fi asociat și cu alte tipuri de cancer. Citește continuarea pe CSID.ro.

