Este oficial! Bianca Drăgușanu va participa la “Asia Express” alături de sora ei, Oana

După ce în urmă cu o săptămână, Cancan.ro, site-ul nr 1 din România, anunța AICI, în exclusivitate, faptul că Bianca a semnat cu Antena 1, trustul a confirmat vestea printr-un comunicat. 9 cupluri de vedete vor pleca în aventura vieții lor în Sri Lanka și India, în noul sezon al reality-show-ului “Asia Express”.

Bianca Drăgușanu și sora ei, Oana, Ruby și iubitul ei, Adrian, Jojo și Paul Ipate, CRBL și Oase, prietenul lui cel mai bun, Iuliana Luciu și Margherita de la Clejani, Șerban Copoț și Cosmin Seleși, Ana Morodan și Adrian Teleșpan, Cocuța și Bogdan Boantă, Anca Sigartău și fiul ei, Sofian Abaab sunt cele 9 perechi care au acceptat provocarea „Asia Express” și urmează să intre în competiția ce le poate aduce 30.000 de Euro și titlul de câștigători ai celui mai tare show de aventură din România.

Bianca Drăgușanu a ales să ia parte la aventura „Asia Express” alături de sora ei, Oana. Emoțiile sunt mari și încă se gândește cum de a fost de acord. „Emisiunea asta e o provocare pe care nu știu dacă multă lume ar accepta-o. Cred că este cea mai mare nebunie pe care am facut-o vreodată în viața mea și dacă până acum câteva zile mi se părea că cel mai greu lucru pe care l-am făcut a fost să nasc, gândul că plec în Asia cu un Euro pe zi mi se pare…fără cuvinte”, a declarat ea. Oana este mult mai optimistă în ceea ce privește tot ce urmează să se întâmple. “Experiența asta cred că o să ne învețe să trăim cu mai puțin, să ne demonstreze că în viață poți să fii fericit și cu puțin”, a povestit ea.

Pentru Anca Sigartău, propunerea de a participa la emisiune a fost un semn. “Eu cred că am linie directă cu..Cel de Sus. De multă vreme îmi doream să văd India, dar n-a fost niciodată momentul. Când am primit acest telefon și am aflat care va fi traseul, am spus DA fără să stau pe gânduri. Am vorbit la telefon și cu fiica mea, ca să-i cer părerea, iar când a auzit că vom fi concurenți, era în culmea fericirii! Desigur, m-a sunat la câteva zile să mă întrebe dacă sunt sigură că pot face față”, a povestit Anca.

“Nu poți să faci istorie fără să faci impresie”

Șerban Copoț și Cosmin Seleși sunt cât se poate de pregătiți și abia așteaptă să înceapă, deși au și ei o micã strângere de inimă: mâncarea! Ce anume vor fi nevoiți să guste pe acolo și ce efecte vor avea „preparatele” asupra stomacului lor.

Perechea coregrafilor, Cocuța și Bogdan Boantă sunt printre cei care au mai fost în aceste zone, dar acum le vor vedea cu totul altfel. „E cu totul altceva față de tot ce am făcut până acum și va fi o experiență extraordinară”, povestesc cei doi. “Mă tem ca această experiență să nu mă afecteze foarte tare emotional, pentru că știu cum reacționez atunci când văd oameni săraci, oameni care au nevoie de ajutor”, a declarat Cocuța.

“Nu poți să faci istorie fără să faci impresie”. Acesta este motto-ul cu care pleacă la drum contesa digitală Ana Morodan și bunul ei prieten, scriitorul și scenaristul Adrian Teleșpan. ”Mi-e teamă că n-o să știu să merg fără tocuri, mi-e frică de animale mici și târâtoare și de lipsa acută a rochiilor de seară. Bollywood-ul nu știe ce îl așteaptă! Mă rog, până vãd primul șoarece”, a declarat Ana. Teleșpan are însă o altă problemă. „Eu nu știu cum o să pot fi în competiție cu Ruby. Femeia asta, cu piesa ei, „Nu pune la suflet”, m-a ajutat în multe dimineţi de depresie”.

„India este visul meu de când eram mică. Acum ceva vreme, am ieșit împreună cu Paul cu cortul. Și, cum stăteam noi în camping, am primit un telefon…de propunere. I-am spus atunci: Paul, se pleacă în India! Eu îmi doresc asta de multă vreme” povestește Jojo. “Pentru că sunt nebun, eu i-am zis „bine”, facem cum vrei tu”, a completat Paul Ipate. “Întâmplarea face că noi ne doream de multă vreme o experiență de genul ăsta, așa că toate s-au potrivit”, a mai adăugat Paul.

Iuliana și Margherita de la Clejani abia așteaptă să ajungă în Asia

Marga își pune speranțe și în faptul că își va găsi acolo jumătatea, poate un indian arătos de la Bolywood. Până atunci însă, amândouă se confruntă cu problema … bagajului. Limita de 20 de kg este mult prea puțin pentru tot ce au ele de gând să ia cu ele: creme, pantofi, haine și nu în ultimul rând două peruci blonde, pentru că au auzit că indienii sunt impresionați de blonde.

CRBL pleacă în Asia Express împreună cu Oase, prietenul lui cel mai bun, fostul lui dansator. Acesta e convins că se vor certa după maximum două ore de la începerea competiției, dar au încercat să pună totuși la punct niște … planuri. Se gândesc să joace la loto sau ce găsesc pe acolo acel Euro pe care îl vor primi în fiecare zi.

Ruby e absolut convinsă că banii puțini nu vor fi o problemă în Asia. „Eu, în general, nu sunt o persoană cheltuitoare. Dar asta pentru că o sã iau pe datorie!” spune râzând. Atât ea, cât și Adrian, s-au uitat cu sufletul la gură la primul sezon și se așteaptă să fie foarte, foarte tare. Au început deja să se pregătească, iar primul lucru pe care Adrian l-a făcut a fost să mai renunțe la ..mâncare. “Eu sport fac în fiecare zi. Pune-mă să alerg o săptămână și nu e o problemă. Dar am nevoie de mâncare și aici știu că va fi pentru mine marea provocare. De asta am început să consum cantități mai mici față de cum eram obișnuit, ca organismul să înceapă să se obișnuiască”, a povestit el.