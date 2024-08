Este sănătos sau nu postul intermitent? Dr Adrian Copcea a deslușit misterul

Adrian Copcea, medic primat diabet, nutriție, boli metabolice, vorbește despre beneficiile postului intermitent. Deși mulți adoptă involuntar această formă de post – fie când sar peste micul dejun, fie când mănâncă ultima masă cu două ore înainte de culcare, puțini sunt cei care știu că adoptarea acestui stil alimentar nu reprezintă o dietă în sine.

În ultimii ani, postul intermitent a fost asociat de mulți români cu o dietă alimentară și un mod sănătos de a pierde kilogramele în plus. Ei bine, postul intermitent nu este o dietă în sine, ci un stil alimentar care alternează perioadele de post cu cele ale unei alimentații normale și echilibrate. În cadrul unei postări pe Facebook, medicul Adrian Copcea aduce la cunoștință detalii importante despre numeroasele forme de post intermitent și beneficiile din spatele postului.

Există multe modalități și intervale orare prin care poți adopta acest stil de viață, toate având un singur principiu de bază. Întreruperea meselor alimentare într-un interval de timp de minimum 12 ore, uneori 14, 16, 18 sau chiar 24 de ore, perioade în care se declanșează numeroase modificări cărora li se alocă diverse beneficii.

• Forma cu zile alternative. „O zi da, o zi nu”. 24 de ore de post, 24 de ore cu alimentaţie la liber (ad libitum). În engleză ADF, alternate day fasting.

• Forma 5:2. 5 zile alimentaţie la liber / 2 zile post negru sau înfometare cu prin aport sub 20-25% din calorii / sau sub 500-600 kcal/zi

• Forma 6:1. Post negru o zi pe săptămână

•MADF. Modified Alternate-Day Fasting. O formă de ADF cu restricţie calorică severă timp de 3-5 zile/săptămână în loc de post negru în zilele de post (sub 600 kcal/zi)

• Forma cu alimentaţie limitată într-un interval orar: de exemplu 16:8 (16 ore post / mese în interval de 8 ore) sau 12:12 sau 14:10 sau 18:6. Această formă mai e cunoscută ca TRF sau TRE în limba engleză: time-restricted feeding / time-restricted eating.

• Regimul B2. E o formă cu mic dejun şi prânz şi absenţa cinei”, scrie medicul pe pagina sa de Facebook.