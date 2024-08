Cum a reușit Gina Pistol să slăbească 15 kilograme în 5 săptămâni. Prezentatoarea de la MasterChef respectă 2 reguli de aur

Gina Pistol (43 de ani) este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din țară. Recent, a semnat un contract cu Pro TV și va fi gazda noului sezon MasterChef. În timpul sarcinii, vedeta a acumulat câteva kilograme. Apoi, după ce a devenit mămică, și-a îndreptat atenția către modurile în care să slăbească. Iată cum a reușit soția lui Smiley să slăbească 15 kilograme în 5 săptămâni! A respectat 2 reguli de aur!

Gina Pistol este una dintre vedetele active în spațiul online. Ține legătura cu prietenii virtuali și le arată acestora activitățile zilnice pe care le face, dar și proiectele media în care este implicată. În urmă cu mai bine de două luni, în spațiul public apărea informația potrivit căreia prezentatoarea TV se reîntoarce pe micile ecrane. A semnat un contract cu Pro TV și va prezenta noul sezon MasterChef.

Vedeta a devenit mămică în primăvara anului 2021. Atunci, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Ea și soțul ei, artistul Smiley, au decis să o numească Josephine. În perioada sarcinii, prezentatoarea TV a acumulat kilograme. În cadrul unei postări pe internet, mărturisea că înainte de a rămâne gravidă cântărea 53 de kilograme. Apoi, în timpul sarcinii a cântărit 80 de kilograme. După ce a devenit mămică, vedeta și-a îndreptat atenția asupra modului în care să scape de kilogramele în plus.

„La 10 luni după ce am născut-o pe Josephine, am decis că trebuie să fac o schimbare. Înainte să rămân însărcinată aveam 53 de kilograme. În timpul sarcinii, am ajuns la 80 de kilograme și așa am rămas pentru aproape un an. Nu mă simțeam în cea mai bună formă și am decis că trebuie să fac ceva în privința asta”, spunea Gina Pistol pe internet.