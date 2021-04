Este sau nu însărcinată Iulia Albu? Criticul de modă rupe tăcerea, după publicarea fotografiei care a stârnit controverse

Zilele trecute, Iulia Albu a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie cu burtica de graviduță. Iar unii dintre fanii săi au crezut că vedeta este însărcinată pentru a doua oară. În cadrul emisiunii ”La măruță”, Iulia Albu a spus adevărul gol-goluț despre o posibilă sarcină.

În fotografia publicată de Iulia Albu și care i-a zăpăcit pe fani, vedeta afișează o burtică de graviduță în toată splendoarea ei. Criticul de modă a stârnit un vald e controverse, iar fanii s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii au felicitat-o pentru noua sarcină, alții erau convinși că poza este veche, de pe vremea în care era însărcinată cu fiica ei, Mikaela.

Astăzi, prezentă în cadrul emisiunii ”La Măruță”, Iulia Albu a decis să pună capăt controverselor. Criticul de modă a dezvăluit faptul că nu este însărcinată și că fotografia este una veche, postată la cerința fetiței sale.

”Nu sunt însărcinată. Am postat o fotografie cu mine de când eram însărcinată cu Mikaela. Ea mi-a spus că ar vrea să vadă o fotografie cu mine și Mikaela mi-a spus să o postez și pe Instagram. Când voi fi însărcinată, o să spun. Nu am făcut-o la derută, dar se întâmplă. Nu trebuie să dau explicații”, a declarat Iulia Albu la Pro TV.

Iulia Albu, victima bullying-ului

Acum are încredere în sine și nu menajează pe nimeni, dar în trecut Iulia Albu nu era așa. Vedeta s-a destăinuit și a vorbit despre lucuri mai puțin știute din trecutul ei. (NU RATA: AM AFLAT CE SALARIU AVEA IULIA ALBU LA KANAL D, CÂND ERA JURAT LA „BRAVO, AI STIL!”. „O CAM DERANJA ȘI…”)

”Sunt foarte stăpână pe mine! Acum, ca adult! Nu a fost însă mereu așa! În copilărie, de fapt din grădiniță până la liceu, am fost Scheletron, am avut probleme cu acneea și am fost ținta ironiilor tuturor colegilor mei de clasă. Eram agresată, cum se spune acum, “bullied” și nu îmi e rușine să o spun.

Eram foarte slabă, din păcate stilul anorexic, nu cel drăguț, deși mâncam. Primeam tot felul de porecle, de la Scheletron, Schel, aveam chiar și un diminutiv, Schel, nu e chiar diminutiv, e o prescurtare. Mi se spunea în toate felurile în care li s-a spus fetelor înalte și slăbănoage, doar că erau și fete înalte și mai armonios dezvoltate”, a mărturisit Iulia Albu pentru perfecte.ro.