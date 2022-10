Eugenie Bouchard, cea mai sexy jucătoare de tenis, s-a pozat în tricoul unei echipe de tradiție din România. „Noul nostru fan!” | GALERIE FOTO

Eugenie Bouchard (28 de ani) a revenit în tenis, după un an și jumătate de pauză. A participat la Transylvania Open, unde a putut juca doar un set, din cauza problemelor medicale. A abandonat partida, însă le-a făcut o surpriză plăcută fanilor Universității Cluj.

Eugenie Bouchard s-a retras, marți, la începutul setului secund al partidei cu Anhelina Kalinina, iar după meci a precizat că s-a confruntat cu o accidentare la șold, care a chinuit-o enorm. Totuși, a mărturisit că s-a simțit foarte bine la Cluj-Napoca, ocazie cu care le-a mulțumit organizatorilor, dar și fanilor.

„Sunt foarte dezamăgită că s-a încheiat așa turneul meu în România, pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu aici, la Cluj. M-am accidentat la șold acum câteva zile, la antrenament. Am făcut totul pentru a fi pregătită pentru meci. Am făcut un RMN ieri și nu părea a fi nimic grav, așa că am crezut că pot juca, însă durerile s-au intensificat pe măsură ce am avansat în meci. Pentru a evita o accidentare gravă, am decis că e cel mai bine să mă retrag, ceea ce urăsc să fac. Speram să reușesc mai multe aici, dar îmi doresc să mă întorc„, a spus Eugenie Bouchard.

S-a pozat în tricoul Universității Cluj

Totuși, cu puțin timp înainte să părăsească România, Eugenie Bouchard s-a pozat în tricoul Universității Cluj, pe care l-a primit cadou din partea clubului.

„Noul nostru fan! A fost grozav să ne vedem la Cluj„, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a „Șepcilor Roșii”.

Eugenie Bouchard, 2.3 milioane de urmăritori pe Instagram

Eugenie Bouchard este una dintre cele mai sexy sportive în activitate. A câștigat un singur titlu WTA, la Nurnberg în 2014 și a mai pierdut alte cinci finale din circuit: Osaka, Wimbledon, Wuhan, Hobart și Kuala Lumpur. Cel mai bun loc ocupat în carieră este 5 WTA, atins în 2014. Pe Instagram, are 2.3 milioane de urmăritori.