Evaluare națională 2021. Baremele de notare la Limba și Literatura Română

Elevii de clasa a 8-a susțin astăzi primul examen important din viața lor. Cu emoții, dis-de-dimineață, toți s-au îndreptat către o nouă etapă din viața lor și speră să obțină punctajul maxim.

Emoții mari pentru elevii de clasa a 8-a, care susțin astăzi examenul de evaluare națională la Limba și Literatura Română. Vă prezentăm, mai jos, baremele de notare pentru teste/modele de subiecte la Limba și Literatura Română, urmând să actualizăm acest articol imediat după ce baremul examenului de astăzi va fi afișat.

Testele de antrenament pentru Evaluarea Națională 2021 sunt concepute pe baza noilor programe școlare și au ca obiectiv pregătirea elevilor pentru susținerea noului tip de examen, care are o structură diferită de cea a examenelor din anii trecuți.

În ianuarie, ministerul a actualizat programele pentru examen. Subiectele vor fi întocmite ținând cont de conținuturile prevăzute în acestea, notează alba24.ro.

Barem Testul 12 Română EN VIII 2021

Barem Testul 13 Română EN VIII 2021

Barem Testul 12 Minorități EN VIII 2021

Barem Testul 13 Minorități EN VIII 2021

CALENDAR Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a 2020-2021:

7 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie 2021 – Limba și literatura română, probă scrisă

24 iunie 2021 – Matematică, probă scrisă

25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă, probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Ca de obicei, examenul crucial pentru admiterea la liceu are programată ora de începere la 9:00, iar elevii au la dispoziție 120 de minute în vederea rezolvării subiectelor. Următoarea probă a examenului de la clasa a 8-a are loc miercuri, 24 iunie, când elevii se vor confrunta cu subiectele propuse la matematică. Joi, 25 iunie, are loc și proba scrisă la limba și literatura maternă, pentru elevii ce aparțin minorităților etnice.