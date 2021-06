Subiecte Evaluare Naţională 2021. Ce subiecte au picat la Limba şi literatura română la Capacitate

Subiecte Evaluarea Națională. 22 iunie marchează debutul Evaluării Naționale, iar aici găsești subiectele primite de elevi la Limba și literatura română. Evaluarea Națională din 2021 începe în această dimineață odată cu desfășurarea probei de limba și literatura română.

UPDATE, 9:30. Elevii au început deja proba de 30 de minute, iar subiectele pe care le au de rezolvat în acest moment vor fi publicate din clipă în clipă pe edu.ro.

Ca de obicei, examenul crucial pentru admiterea la liceu are programată ora de începere la 9:00, iar elevii au la dispoziție 120 de minute în vederea rezolvării subiectelor. Următoarea probă a examenului de la clasa a VIII-a are loc miercuri, 24 iunie, când elevii se vor confrunta cu subiectele propuse la matematică. Joi, 25 iunie, are loc și proba scrisă la limba și literatura maternă, pentru elevii ce aparțin minorităților etnice.

Ce subiecte au picat la Limba română la Evaluarea Națională 2021 Subiectele de la limba română vor fi afișate pe site-ul oficial edu.ro, iar CANCAN.RO vi le prezintă imediat ce acestea sunt disponibile. Calendar Evaluare Naţională 2021 22 iunie 2021: Limba și literatura română – probă scrisă;

24 iunie 2021: Matematica – probă scrisă;

25 iunie 2021: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

29 iunie 2021, până la ora 14.00: Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor;

29 iunie 2021 – 30 iunie 2021: Depunerea contestațiilor;

30 iunie – 4 iulie 2021: Soluționarea contestațiilor 4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după contestaţii

