Bătăi de cap au avut elevii din Vaslui la Evaluarea la Matematică, joi, 24 iunie, la cea de a doua probă scrisă. Unii dintre ei au dat răspunsuri la nimereală, la proba scrisă, și speră să le fi nimerit.

Numai capcane ar fi întâlnit elevii în subietele pregătite, cel puțin asta susțin unii dintre ei. “Se putea și mai bine. Exercițiile ne-au amețit un pic. A fost mai greu decât la simulări”, “A dat super greu. Dacă dă Dumnezeu, iau 7. Dacă nu trec, nu mai vin iar la examen nici să mă împuști!”, “La subiectul 3 ne puteam încurca puțin la exercițiul cu drumul, unde m-am încurcat și eu”, au spus câțiva elevi, la ieșirea din examen, pentru vremeanoua.ro. (CITEȘTE ȘI: EVALUARE NAȚIONALĂ 2021, PROBA LA LIMBA ŞI LITERATURA MATERNĂ. CE CONDIȚII TREBUIE SĂ RESPECTE ELEVII)

Evaluare Națională 2021. Răspunsuri puse la nimereală la proba scrisă de la Matematică!

Dacă după examinarea la Limba și Literatura Română copiii erau încântați de faptul că subiectele au fost accesibile, de data asta nu a mai fost deloc așa. Matematica le-a pus piedici. Funcțiile i-au pus în încurcătură chiar și pe cei buni la învățătură. “A dat super greu. La prima parte am făcut totul bine, dar la a doua parte nu am făcut nimic. Dacă dă Dumnezeu și iau 7,00, e perfect, dar nu cred”, a spus un elev. “Eu cred că am făcut de 6,00. Exercițiile au fost ok. Se putea și mai bine. Ne-au amețit un pic. A fost mai greu la simulări”, a spus unul dintre colegii săi. Între ei, copiii încercau să vadă care a făcut corect și care a greșit. “4 pe 5, subunitară! Era răspunsul b. 5 pe 4 era greșit”, se contraziceau cîțiva puști, în curtea școlii. (NU RATA: EVALUARE NAȚIONALĂ PROBA DE MATEMATICĂ 2021. MODELE DE SUBIECTE PENTRU ELEVII DE CLASA A 8-A)

“Mă rog la Dumnezeu ca băiatul să fi făcut măcar primele două subiecte și să ia măcar 7,00. Asta e, dacă atât s-a putut”, a spus mama unui copil ieșit de la examen. “La subiectul 3 ne puteam încurca puțin la exercițiul cu drumul, unde m-am încurcat și eu. Aveam un turist care a traversat o distanță, iar a doua zi a traversat cu 6 mai puțin decât în prima zi. În a treia zi a traversat 50% din suma celor două. La punctul a ne cerea să spunem dacă este adevărat că distanța dintre primele două zile este de jumătate din tot traseul, dar nu era. La punctul b era să determinăm distanța întregului traseu, care era de 12 km. Mai erau mici capcane la ultima problemă unde era distanța de la un punct la un plan, însă per total a fost ok. La penultima am avut un trapez isoscel în care trebuia să demonstrăm că două drepte sunt perpendiculare la punctul b, iar la punctul a să arătăm de cât era baza mare, care era de 12. La ultimul exercițiu era vorba despre un cub. Trebuia să calculăm volumul știind latura și să calculăm distanța de la un punct la un plan. Pentru mine a fost ok la punctul a, dar punctul b nu am avut când să-l termin. După ce trec cu bine examenul, sper să intru la Liceul Emil Racoviță, la Științe Sociale”, a detaliat subiectele unul dintre absolvenți.

Dar unii dintre ei au lovit la nimereală. “Da, eu am pus la nimereală ca și la Limba Română și mi-a ieșit”, a recunoscut un băiat. “Examenele au ajuns acum să fie un fel de x și 0, cum ne jucam noi, când eram de vârsta lor. Problema este că noi ne jucam în pauză, însă acești copii își joacă viitorul în mod serios, mințindu-se că știu carte, în timp ce iau notă pe răspunsuri puse la nimereală. Dar asta este. Așa s-a ajuns, așa facem”, au comentat unii profesori.