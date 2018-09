Eveniment important în familia Simonei Halep! Doi dintre cei mai buni prieteni de-ai sportivei s-au căsătorit! FOTO!

A fost petrecere mare în familia Simonei Halep. Doi dintre cei mai buni prieteni ai sportivei și-au unit destinele, iar ea a ținut neapărat să fie alături de aceștia în mai important moment din viață. (CITEȘTE ȘI: CUM A FURAT ”CALU MACHEDONU” DIAMANTE DE 5 MILIOANE € DINTR-UN FAIMOS MAGAZIN PARIZIAN)

Super-evenimentul s-a desfăşurat la un restaurant lângă malul mării, așa că vedeta a ales să poarte o rochiţă neagră până deasupra genunchiului la care a asortat o pereche de sandale fără toc. Coafura a fost şi ea lejeră, iar machiajul foarte natural, în stilul ei propriu. Super-simo a avut o apariție de-a dreptul sclipitoarea la nunta celor doi tineri. mai mult decât atât, cea mai bnună jucătoare de tenis din România nu a mres singură la eveniment. La petrecere au fost prezenți și mama sportivei, fratele, dar și soția acestuia. Așa cum se și cuvine, Simona Halep a imortalizat fiecare moment, de la început până la sfârșit, atunci când totul a culminat cu un superb foc de artificii.

„Mă gândesc la familie şi copii”

Recent, Simona Halep a fost invitată să facă un test-drive şi în cadrul său a acordat şi un interviu interesant, unde a făcut câteva dezvăluiri din viaţa personală.

”Vreau să mai câştig Grand Slam-uri pentru că este foarte frumos momentul, vreau să mai rămân pe locul 1, vreau să mă trezesc în fiecare dimineaţă cu un obiectiv în ceea ce priveşte tenisul, pentru că eu am şi alte planuri, însă nu este deocamdată momentul să mă retrag, să spun stop. În tenis este locul meu momentan. Bineînţeles, mă gândesc la familie, la copii, dar mai am timp, sunt încă tânără şi-mi doresc să profit de fiecare an în această meserie pentru că este deosebită.”, a dezvăluit Simona Halep în cadrul unui interviu.