Cătălin Botezatu a spus, în sfârșit, adevărul despre relația cu Bianca Drăgușanu. Motivul emoționant pentru care fosta prezentatoare a stat cu el

După mulți ani de când au decis să pună punct poveștii lor de iubire, Cătălin Botezatu a mărturisit care este, de fapt, adevăratul motiv pentru care Bianca Drăgușanu i-a fost parteneră de viață. În vârstă de 51 de ani, designerul a făcut această dezvăluire ca să le dea peste nas cârcotașilor care au spus mereu că frumoasa vedetă a stat cu el pentru celebritatea și banii săi.

Cătălin Botezatu a spus, în sfârșit, adevărul despre relația cu Bianca Drăgușanu

Cătălin Botezatu a mărturisit cu sinceritate că Bianca Drăgușanu a format un cuplu cu el în trecut, pentru că îl iubea cu adevărat. Mai mult, creatorul de modă a subliniat că dragostea era reciprocă și că el o iubește în continuare, o apreciază pentru evoluția și maturitatea de care dă dovadă.

“Am avut norocul sa fiu iubit de femei care m-au adulat pentru ceea ce sunt eu si lor le multumesc ca au existat in viata mea si si-au pus amprenta pe barbatul Catalin Botezatu. Bianca este una dintre ele. Ea chiar m-a iubit pe mine pentru ceea ce sunt, iar eu am iubit-o pentru ceea ce a fost, este si va fi. Bianca a demonstrat ca poate fi o prezentatoare de succes, un designer vestimentar, femeie de afaceri si o mama perfecta, iar eu am crezut in ea inca de la inceput”, a declarat Cătălin Botezatu potrivit wowbiz.ro.

De altfel, cunoscutul creator de modă internațional a rămas în relații bune cu fosta iubită, Bianca Drăgușanu.

“Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar si este foarte sensibila. Sufera cand se cearta cu cineva. Mi-a plans in brate de multe ori dupa diferite divergente avute cu oameni pe care ea i-a ajutat. Ea se macina mult cand este atacata gratuit, chiar daca nu o arata. Am mai remarcat de la inceput la ea si ca este o fata inteligenta si ambitioasa”, a mărturisit designerul în urmă cu ceva timp despre Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

