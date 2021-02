Ex-fotbalistul lui Gigi Becali este tatăl secret al gemenilor vedetei?! “Fiți atenți la asemănare”

Rică Neaga este tatăl secret al gemenilor Ralucăi Macovei? CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații de ultimă oră, conform cărora celebra brunetă din showbiz ar fi reușit să aducă pe lume doi copii cu ajutorul fostului fotbalist al lui Gigi Becali. Adrian Neaga și Raluca Macovei au fost surprinși împreună zilele trecute la restaurantul unui luxos hotel din Timișoara.

În urmă cu un an și jumătate, Raluca Macovei, în vârstă de 39 de ani, îşi şoca apropiaţii când anunța că a devenit mamă, după ce, anterior, suferise o intervenție medicală complicată. Ulterior, bruneta a mărturisit pe reţelele de socializare că are nu unul, ci doi copii – gemeni – o fetiţă şi un băiat. Vedeta i-a creştinat pe micuţi în cadrul unei ceremonii grandioase în 2019. Petrecerea a strâns sub acelaşi acoperiş 200 de persoane.

Apropiaţii brunetei au declarat pentru Click!, la acea dată, că Raluca şi-a dorit o petrecere de botez ca o nuntă, motiv pentru care au curs râuri de şampanie scumpă, iar tortul de botez a fost unul impresionant. Atmosfera a fost întreţinută de Maria Buză, Alina Radi şi Costin Mărculescu. Proaspăta mămică nu şi-a dorit de la invitaţii săi niciun fel de dar, aşa că întreaga petrecere a fost suportată de Raluca. În niciun moment, bruneta nu a oferit informații sau indicii despre cine ar putea fi tatăl gemenilor săi.

Rică Neaga a petrecut cu Raluca Macovei și alți prieteni, în Timișoara

Povestea de film a Ralucăi Macovei ar prinde contur abia acum, când Rică Neaga a fost surprins, zilele trecute, la restaurantul unui hotel de lux din Timișoara, alături de brunetă, care a purtat o șapcă, dorindu-și, parcă, să nu fie recunoscută în public. Totul, în timp ce Adrian se comporta dezinvolt. Lângă ei la masă a fost prezent și Călin Cojocaru, antrenorul echipei din Târgu Jiu, care i-a făcut loc Ralucăi lângă Rică atunci când aceasta s-a întors de la toaletă.

Mai mult decât atât, conform informațiilor primite pe adresa pont@cancan.ro, Rică și Raluca s-ar fi comportat foarte drăgăstos unul cu celălalt, sărutându-se și aruncându-și priviri dulci. Totul culminând cu noaptea petrecută împreună la hotelul respectiv în care s-au cazat. (VEZI AICI: Raluca Macovei a născut în mare secret)

„Fiți atenți la asemănarea dintre gemeni și Rică Neaga”

Imaginile cu Rică Neaga și Raluca Macovei de la restaurantul unui hotel de lux din Timișoara, de zilele trecute, nu doar că indică faptul că fostul mare sportiv ar avea o relație secretă cu celebra brunetă din showbiz, dar ar desluși, oarecum, și misterul tatălui secret al gemenilor pe care Raluca îi are. De altfel, în mesajul sosit pe celebra adresă pont@cancan.ro, cu imaginile celor doi din Timișoara, sursa respectivă lansează ideea că Rică Neaga ar fi tatăl celor doi copii ai Ralucăi Macovei, prin simplul fapt că gemenii seamănă izbitor cu fostul fotbalist. ”Fiți atenți la asemănarea dintre Rică Neaga și gemenii Ralucăi Macovei”, scrie sursa menționată pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: Raluca Macovei, prima apariţie publică după ce s-a aflat că are cancer! Cum arată acum vedeta)

Cum ar fi ajuns Raluca la clinica de fertilizare in vitro din Azerbaidjan

Raluca Macovei a devenit mămică de gemeni în 2019, după o operaţie complicată pe care a suferit-o în 2017 şi în urma căreia puţini îi mai dădeau şanse de a rămâne însărcinată. Dumnezeu a binecuvântat-o, însă cu Ayan Mihai și Raysa Mihaela, care anul acesta împlinesc doi ani.

Drumul până la conceperea acestor copii a fost presărat însă cu multe obstacole. Raluca nu și-a dorit să primească ajutorul unei clinici de fertilizare de la noi din țară, simțind o presiune și o oarecare jenă și, așa cum a declarat ulterior, a vrut să se întâmple totul în intimitate. Astfel, bruneta a apelat la o clinică specializată din Azerbaidjan, loc în care, întâmplător sau nu, și celebrul fotbalist a jucat o bună perioadă de timp, în urmă cu aproximativ 11 ani, la Neftchi Baku, și unde, probabil, a rămas cu oarece relații. (VEZI ȘI: Fulgy e cel mai pofticios minor! Viorica de la Clejani va turba când va afla pe cine curtează)

Și-a vândut casa să poată rămâne însărcinată

În vara anului trecut, Raluca Macovei a povestit, într-un interviu la Antena Stars, cum a reușit să dea naștere gemenilor, fără să menționeze însă nimic despre tatăl acestora.

„Clinica care mi-a acceptat intervenția a fost aproape de granița cu Azerbaidjan. Acolo m-am și dus. Faci niște infecții în burtă. Și le faci cam de 4-5 ori pe zi timp de două săptămâni. Niciodată n-am zis că n-o să reușesc. Am zis că voi reuși și am reuțit”, a povestit Raluca.

Raluca a povestit că a plătit zeci de mii de euro a pentru a putea rămâne însărcinată.

„Am reușit din a patra (n.r. încercare). Am plătit un program care a costat foarte mult acolo. Mi-am vândut casa ca să fac treaba asta”, a mai mărturisit bruneta în urmă cu jumătate de an.

Raluca Macovei, operată de cancer, în 2017

Bruneta a aflat întâmplător în urmă cu câțiva ani că suferă de o boală gravă. Deşi nu avea semne evidente, vedeta s-a supus unui control de rutină în urma căruia a aflat că ar fi suspectă de cancer de col uterin. S-a internat şi a fost operată de două ori, dar medicii o asigură că pericolul a trecut. (CITEȘTE ȘI: Prima reacţie a OANEI ZĂVORANU după ce a aflat că RALUCA MACOVEI are cancer)

Adrian Neaga a câștigat titlul de campion

Adrian Neaga are 41 de ani si este originar din Pitești, iar ca fotbalist are în palmares un titlu de campion al României cu Steaua si unul de campion al Coreei de Sud, cu formația Seongnam Chunma.

Neaga și-a petrecut o bună parte din cariera de fotbalist la Steaua, acolo unde a evoluat timp de opt ani, în două mandate. Între 2001 și 2005 a reușit să contribuie la câștigarea unui titlu de campion, în timp ce în perioada 2007-2009 s-a despărțit de echipă cu „scântei”, ultimul sezon petrecându-l la echipa secundă a clubului. A jucat peste 300 de meciuri la nivel profesionist, marcând 92 de goluri. A reușit să strângă totodată șase selecții la prima reprezentativă a României.

Pe plan personal, acesta mai are doi copii, din căsnicia cu Ela, o fată de aproximativ 16 ani și un băiat, botezat de Adrian Mutu, Maryo, de 11 ani.

