Raluca Macovei a născut în mare secret! Primele poze cu bebelușul și ce nume i-a pus

Raluca Macovei a născut în mare secret, după ce și-a ținut sarcina ascunsă aproape până la final. În urmă cu câteva ore, vedeta l-a prezentat întregii lumi pe bebelușul său. În primele imagini cu micuțul moștenitor, fericita mămică i-a arătat și fața, dar a dezvăluit și ce nume i-a pus.

Fostă actriță și manechin, Raluca Macovei a devenit mămică pentru prima dată în vara acestui an. La mai bine de două săptămâni de când micul ei prinț a venit pe lume, vedeta a împărtășit fanilor și apropiaților primele imagini cu minunea pe care a purtat-o în pântece. “You were wished for, longed for, prayed for… shine my world… (n.r.: Tu ai fost dorit mult, așteptat cu nerăbdare, ne-am rugat pentru tine… continuă să strălucești în lumea mea❤” este mesajul pe care l-a scris în dreptul fotografiilor de mai jos.

În această după-amiază, bruneta și-a schimbat atât poza de profil de pe Facebook, dar și cea de copertă cu una pe care este trecut numele: Felix Armstrong – iar mulți dintre internauți s-au gândit că acesta ar fi, de fapt, prenumele ales pentru fiul ei.

“Felicitări! Sa fie sănătos și fericit”, “Cât de frumos: mama și fiul împreună ❤️❤️❤️🤗🤗🤗! Vă doresc o zi frumoasă❤️❤️❤️îmbrățișez ♥️🤗”, “Ce minune frumoasă‼️😇❤️”, “O mămică fericită! Creștere ușoară !💏🤱👶”, “Domnul să vă ocrotească…💖😘🙏”, “Ți-a spus cineva că acum strălucești mai mult ca înainte, suflet minunat”, “Se vede și se simte de la depărtarea fericirea și împlinirea unei mame!!! Așa să fiți mereu și să aveți numai bucurii de la bebeluș!!” sunt șapte dintre comentariile strânse de postările vedetei.