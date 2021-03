Stila Sarafu, acuzat de două tinere că le-a hărțuit sistematic, mai mult, și-a bătut joc, în fața unui restaurant, aruncând în ele cu tort și apă, rupe tăcerea! Judecat pentru hărțuire și violare de domiciliu, fostul logodnic al Vicăi Blochina are varianta lui, pe care și-a expus-o, fără perdea. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile incendiare ale celui care a ajuns, în urma plângerilor făcute la Poliție, pentru 24 de ore în arest.

Alexandra Ceară și Maria Done au declarat, în fața oamenilor legii, că au trăit un adevărat calvar într-o scurtă perioadă de timp. Asta după incidentul mai sus amintit, când Stila și-a făcut de cap în inima Constanței, aruncând cu tortul – pe care expres îl luase pentru asta – în capul Alexandrei. A ieșit atunci circ, iar în „ecuație” a intrat și Maria Done. Cu dosar penal s-a încheiat totul. Iar, de la acel incident, bărbatul acuzat își cere partea lui de adevăr. A dezvăluit, pentru CANCAN.RO, motivele purtării sale din acea seară, dar a venit și cu o serie de completări vizavi de infracțiuni de care a fost acuzat, dar pe care nu le-ar fi înfăptuit.

”O să te duci la pârnaie în câteva zile, ascultă-mă!”

Stila Sarafu avea să fie acuzat și de violare de domiciuliu: ”Fals”, spune el, ”totul a fost o cacealma”. Și a adus, în apărare, dovezi filmate chiar la locul unde ar fi pătruns abuziv și i-ar fi amenințat pe toți cu moartea. Totul s-a petrecut la câteva zile după incidentul din fața restaurantului, dar și după ce a aruncat, într-o altă zi, cu ouă în mașina Mariei Done.

”A fost ceva necurat la mijloc, eu aflasem dinainte ce mi se pregătește, așa că am acționat în consecință. Mergeam cu mașina, l-am văzut pe fostul soț al Mariei Done în fața magazinului pe care-l administrează, care-i al lor. Am coborât, el intrase și m-am dus după el. Am intrat și am început discuția. Am filmat totul! Pentru că știam ce mi se pune la cale. Am încercat să-l trag de limbă, el tot îmi spunea că în câteva zile o să ajung la pușcărie. Se aude clar pe filmare. Ei bine, după ce am plecat, a sunat la 112, a chemat Poliția și toți au declarat atunci că am venit peste ei să-i omor. Că i-am înjurat… Se întâmpla pe 31 octombrie, la ora 13:28. Spun exact ora pentru că aceeași oră apare și pe filmarea de pe camerele de supraveghere amplasate la magazinul lor și pe care au prezentat-o când au făcut plângerea. (CITEȘTE ȘI: FOSTUL IUBIT AL EX-PREZENTATOAREI DE LA PRO TV ȘI-A “ASUMAT-O” PE CUMNATA LUI BRIGITTE)

Pe ei i-a învățat procurorul să facă asta. Chiar ea, Maria Done, se lăudase cu puțin înainte că mă leagă, cu procurorul… Nu le-a trecut prin cap că am înregistrat tot ce s-a petrecut înăutru. Iar peste câteva zile m-a chemat procurorul și m-a arestat. 24 de ore am stat în arest. Dar eu i-am spus avocatului meu că am filmările, i le-am dat și abia atunci am fost eliberat.

Păi îți dai seama dacă nu aveam filmările alea? Ce șanse aveam eu în fața mărturiei a trei oameni plus filmările când intru în magazin? Niciuna! Știu, au scris ele de mine pe la procuratură, au dat declarații că am fost personajul rău, că am bătut oameni pe stradă, s-a vorbit urât de mine. Eram lupul cel rău”, a dezvăluit Stila Sarafu, pentru CANCAN.RO.

Stila Sarafu: ”Le-am ajutat, acum vor bani de la mine, vor faimă pe spatele meu!”

A continuat subiectul incendiar. ”Eu când îl întrebam pe nea Viorel despre una, alta, știam ce mi se pregătește, ce o să mi se întâmple. Păi eu m-am dus să vorbesc cu el și el ce face? Îmi spune că o să mă duc la pârnaie câteva zile? I-am spus de nevasta-sa, că spune că am furat 200 de euro! Păi de unde să iau 200 de euro de la o … care…nu mai spun ce face. Eu am avut grijă de ea, de Maria Done, și de cealaltă, Alexandra Ceară. Le cunosc de mult pe amândouă. Erau nepoatele mele, le-am ajutat. Acum vor bani de la mine, vor faimă pe spatele meu? Păi Marica picioare scurte, că asta-i porecla Mariei Done, a fost condamnată pentru fals. E o escroacă, și ea, și soțul ei. Amândoi sunt”, a mai spus Stila Sarafu. (NU RATA: “ÎNVINUITUL” RUPE TĂCEREA. “TOTUL A FOST DOAR O MĂSCĂREALĂ”)

Tot el a mai spus că, după incidentele cu tortul și cu ouăle, ”Maria Done vrea despăgubiri de 500.000 de lei, iar Alexandra Ceară vrea 50.000 de euro, cică și-a plănuit să-și facă sânii din banii mei”, a mai declarat Stila Sarafu.

Despre tortul pe care i l-a aruncat Alexandrei Ceară în cap, Stila a ținut să nu intre prea mult în subiect. A precizat doar că ”i-am aruncat cu tort pentru că e bârfitoare. Mi-a făcut ceva, știe ea, nu mai spun acum. Nu se face așa ceva. M-a bârfit constant, cu aia, cu aia, cu aia… ca să facă zarvă. Ea trebuia să-și vadă de viața ei, nu de viața privată a altora”. Iar în final, Stila avea să spună că, în urmă cu un an, se înțelegea de minune cu cele două femei, în acest sens trimițând și un scurt clip, în care se află cu ele la masă și le complimentează, e drept, cu ironie, dar Alexandra și Maria râd cu gura până la urechi.

