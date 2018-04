Exatlon, 11 aprilie. Echipa „războinicilor” a câștigat jocul de miercuri seară cu scorul de 10-9 și vor merge la cea mai bună pizzerie din oraș. „Faimoșii” au fost dărâmați de pierdere, iar Giani Kiriță și-a ieșit din minți. Fostul fotbalist de la Dinamo a țipat la Diana Belbiță, după ce concurenta a pierdut punctul decisivi.

Exatlon, 11 aprilie. Giani Kiriță a zbierat la Diana Belbiță, după ce bruneta a pierdut proba. Sportivul s-a enervat foarte tare din cauza prestației sportivei. Fostul căpitan de la Dinamo s-a enervat atât de tare încât a trântit toate sticlele de apă pe care le aveau faimoșii pe bancă.

„Belbi! Lasă-mi și mie bățul ăla!”, a zbierat Giani la Diana Belbiță.

Exatlon, 11 aprilie: „Nu consider că a fost doar vina mea!”

Diana Belbiță a început să plângă după ce Giani Kiriță a țipat la ea, iar Geanina a încercat să o consoleze.

„Nu consider că a fost doar vina mea! Nu mi se pare normal să se țipe și să se urle la mine. Nu mi se pare corect pentru că și eu am tras ca oricare din echipă. Suntem o echipă și atunci când pierdem. Suntem oameni, până la urmă. Zici că eu sunt singura care aș fi greșit până acum! Noi când pierdem trebuie să găsim mereu țapul ispășitor.”, a declarat printre lacrimi Diana Belbiță,

„Nu tu ești vinovată. Știi cum e Giani!”, i-a spus Geanina.

Cu toate acestea, Giani i-a explicat că nu i-a reproșat că a pierdut punctul decisiv, ci că a încercat să îi explice unde a greșit la probă.

„Stai, mă, puțin…că nu ți-am reproșat. Doamne ferește. Tu știi că eu nu sunt așa. Ți-am spus doar că trebuia să te gândești să lași bățul acolo. De acum încolo, la ștafetă orice detaliu e important. M-am ofticat că am pierdut. Un detaliu de 10 secunde face diferența. Îmi pare rău că i-am avut în mână. Ăsta e Exatlonul, e dur. Am pierdut 3-4 secunde importante. Eu nu am cum să îi reproșez ceva Dianei, ne-a adust atâtea victorii”, a mărturisit Kiriță.