Cătălin Cazacu a suferit o accidentare serioasă în timpul competiției, o lovitură la nas care l-a trimis cu ambulanța la spital. El s-a împiedicat la primul obstacol de pe circuit, o groapă cu apă, și a aterizat cu fața în plasa de protecție care se afla deasupra obstacolului.

Cătălin a terminat cursa, însă medicii au decis ca el să fie transportat la spital. A fost momentul în care mamei lui i s-a făcut rău.

EXATLON 24 MARTIE. Ce adezvăluit apoi mama lui Cătălin Cazacu!

“Va dati seama ca mi s-a taiat respiratia cand am vazut ca s-a lovit la nas. Stateam cu sufletul la gura sa aflu ce s-a intamplat cu el pentru ca el a fost operat la nas. De-a lungul timpului, Catalin s-a lovit de mai multe ori la nas, si chiar la osul respectiv la care s-a ranit si acum, la concurs. A si fost operat in trecut ca s-a mai accidentat. El are si nasul putin stramb tot din cauza loviturilor. M-am bucurat cand am aflat ca nu e ceva grav”, a declarat mama sportivului pentru WOWbiz.ro.