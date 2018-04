EXATLON. Momente emoționante pentru Giani Kiriță, după ce a primit vești de acasă la telefon: „Problema e…”

Giani Kiriță se numără printre concurenții norocoși de la „Exatlon”, care în cadrul ediției din seara de 1 aprilie a vorbit cu un prieten drag din România. Fostul dinamovist a trăit emoții puternice din mai multe puncte de vedere. Printre acestea se numără faptul că nu mai ținuse un telefon mobil în mână de trei luni de zile, dar și sfaturile pe care le-a primit.

„Uau! După trei luni de zile chiar am ținut un telefon un mână, ce credeți!?! Problema e următoarea: cum să scriu? Că am uitat să scriu. M-am bucurat de mesaj, m-am bucurat că am vorbit cu fratele meu, cu Spady. Mi-a zis că am slăbit rău, mi-a zis să mănânc ce mănâncă Belbița, să mă fac cum eram eu. Oricem mesaj sau scrisoare – că vine din partea familiei sau a prietenilor, îți dai seama că te emoționează. Plus că afli lucruri de acasă – noi, dacă trăim aici, ne mai trebuia o grotă d-aia și intram în peșteră.”, a spus Giani Kiriță în cadrul emisiunii „Exatlon”.

Diana Belbiță a vorbit la telefon cu Anda Adam.

„Mă bucur că s-a întâmplat acum și mă bucur că Anda a fost cea cu care am vorbit. I-am zis așa: «Hei, avem cinci minute. Zi-mi ce-i acasă. Ai vorbit cu mami, cu Mirel? Cum ești tu?». (…). «Iubita mea. Am vorbit cu mami tău, e totul ok. Ne e dor de tine». Spre surprinderea mea și, recunosc că am avut emoții foarte mari atunci când am pus mâna pe un telefon, mai ales că era și blocat – adică trei luni de zile să nu folosești tehnologie deloc, absolut deloc!. «E nebunie cu emisiunea, nici nu îți imaginezi. Chiar azi a oprit o mașină lângă mine la semafor, plină cu bărbați, care strigau pe geam: “Exatlon”». (…). Pentru că e clar că noi ne înțelegem foarte bine, nici nu terminam întrebarea, că ea îmi răspundea. (…). Sincer, îmi doaream să comunic cu cineva din afară, îmi doream să am câteva minuțele de interacțiune cu realitatea”, a spus Diana Belbiță în cadrul emisiunii „Exatlon”.

„Irina. Da, de la Shadi. Irina este o vecină, prietenă, vine la clasele mele de aerobic din cartier, adică stăm în același cartier. Întreb dacă vorbește cu Shady. Nu aveam foarte multe să o întreb, pentru că nu aveam de cine să o întreb în afară de Shady. Îmi zice să mai stau aici și că sunt foarte bună.”, a mărturisit Larisa Vasile, una dintre concurentele de la „Exatlon”.