EXATLON. Unul dintre concurenții „Faimoși” nu a mai suportat și a făcut o dezvăluire intimă: „Sunt călugăr aici și duc dor de…”

Ediția din seara de 1 aprilie a emisiunii „Exatlon” a fost plină de adrenalină și emoții puternice. Acestea din urmă au atins cote maxime, după ce „Faimoșii” s-au împus în fața „Războinicilor” și au câștigat un bonus. Premiul a fost acela de a vorbi prin mesaje timp de cinci minute cu un prieten. În timpul conversației, unul dintre concurenții „Faimoși” a făcut o dezvăluire intimă.

Primul care a vorbit cu cineva drag din România a fost Vladimir Drăghia. Actorul și-a întrebat prietenul care locuiește la malul Mării Negre cum e fiica lui Alaia Zora și l-a anunțat că vara asta își aduce prietenii „câștigați” în timpul filmărilor din Republica Dominicană

„Ce face Zora? (…). Ăsta e prieten cu mine. Gata. Să ai grijă de plajă, că vin cu ăștia de aici.”, a spus Vladimir Drăghia, unul dintre concurenții de la „Exatlon”.

Actorul și Alice, mama fiicei sale, au o relaţie de mai mult timp. Cei doi au devenit părinţi pe 9 iulie 2017.

„Eu, la ultimul telefon, aveam din acela de-i dictam telefonului și scria. Tu îți dai seama ce se întâmplă pentru mine acum? Cu vulturii, bă! Spune-i să ne țină și nouă acolo, în față, la mare, un șezlong toată vara, că… nu-l plătim.”, a glumit Cătălin Cazacu.

Motociclistul a fost cel care a mărturisit că se simte asemenea unui călugăr și duce dorul distracției. În cadrul interviului acordat după ce a vorbit cu un amic foarte bun, Cătălin Cazacu a mărturisit că se bucură că își poate relua cariera după ce se va întoarce în țară.

„Prietenul meu Cosmin. Prima surpriză a fost… e greu să își închipuie cei de acasă, dar eu când am văzut un telefon în mână, mi s-a părut o chestie atât de nenaturală, încât nu știam, mi se păreau culorile alea atât de vii, nu știam pe ce să apăs. «Ne uităm toată gașca la tine. Totul e ok, între timp am devenit vecini». E clar, se înmulțește cartierul. Cică nu e zi în care să nu se vorbească despre noi și cică se vede senzațional ceea ce facem aici. I-am scris eu că sunt călugăr aici și duc dor de distracție și că înțeleg că merit să stau aici, că se vede frumos ceea ce facem noi. (…). «Sper că ne dăm anul acesta cu motorul». Că el se ocupă și de partea asta la mine. Am aflat că atunci când am să mă întorc acasă, mă pot întoarce la cariera mea liniștit, pentru că motocicleta mea mă așteaptă pregătită pentru a termina sezonul sau ce a mai rămas din el. (…)”, a declarat Cătălin Cazacu, unul dintre colegii actorului din echipa „Faimoșii”.

