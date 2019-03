Andreea Antonescu a vorbit despre moartea tatălui, negocierile cu Playboy și cum a descoperit-o fetița ei în revista pentru adulți

A scris istoria în muzica cu trupa Andre, dar viața ei ar putea deveni un scenariu de film cu mari șanse pentru premiul Oscar. Andreea Antonescu a acordat un interviu eveniment emisiunii CANCAN.RO de la România tv, în care și-a deschis sufletul și a vorbit asumat despre tot ce i s-a întâmplat. Fenomenul Andre, fuga de acasă, care a stârnit o adevărată furtună în familia ei și cum a fost anunțată că tatăl ei a murit. Ba chiar ne mărturisește și despre negocierile purtate de tatăl ei, apoi de iubit, cu revista Playboy. Ce s-a ales de suma colosală încasată și cum a descoperit-o fetița ei în revista deocheată, sunt alte mărturisiri uluitoare ale vedetei.

Au trecut mai bine de 20 de ani de când și-au lăsat adânc amprenta în istoria muzicii. Vorbim, poate, de cel mai mare fenomen muzical din România, trupa Andre. Andreea Antonescu avea 14 ani, colega blondă, Andreea Bălan, doar 12. S-au întâlnit la o emisiune dedicată copiilor, la TVR, iar tații lor, care își investeau toate veniturile în carierele odraslelor, au decis ca cele două „Andrele” pot da trendul în muzică. Așa s-a și întâmplat! „Lasă-mă papa la mare” sau „Moșule ce tânăr ești”, sunt hiturile care le-au adus cinci discuri de platină și unul de aur. Nicio altă trupă din România nu a mai atins această performanță.

„Ținutele ca ținutele, când văd fețele, machiajul și părul, atunci e momentul când zic hai să schimbăm, să punem alt clip. În momentul ăla, noi am făcut moda. Și mă bucur. Și știi ce mă bucură cel mai tare, că mi-am pus amprenta pe tot ce a însemnat Andre. Pentru că îmi asum textele. Erau din viață, dar erau din ce îmi povesteau colegii, din ce trăiau colegele mele, pentru că nu aveam timp de așa ceva. Marea majoritate a textelor îmi aparțin, și cu atât mai mult, mă mândresc că după ani de zile ele încă sunt cântate și văd reacția publicului în spectacol. De cele mai multe ori îmi țâșnesc lacrimi din ochi. La acele vremuri, nu erau deloc privite cu ochi buni de cântărețele consacrate. Ba chiar existau conflicte„, ne-a declarat Andreea Antonescu.

Notorietatea trupei Andre ajunsese atât de mare încât cele două cântărețe erau aduse la spectacol cu poliția sau bodyguarzii. „Făceam mult mai puțini bani decât se fac în ziua de azi, în niciun caz sumele care s-au vehiculat, nu am avut vreodată un elicopter , erau niște povești foarte drăguțe lansate de presă. S-au facut bani, în niciun caz ce se întâmplă în ziua de azi. Nici eu, nici Andreea nu deținem n apartamente. Am muncit foarte mult, am muncit de mici, mulțumim lui Dumnezeu, avem fiecare o casă, dar cam la asta s-a rezumat. Banii ajungeau la mine în măsura în care trebuiau să ajungă. Asta nici nu înseamnă că ar trebui să-i acuz pe ai mei. Eu primeam în fiecare dimineață la liceu banii de pachețel, 5000 lei. Îmi puteam cumpăra două foietaje, știi croissantele alea mici, cam atât. Eu îl înțeleg pe tatăl meu, nici eu în ziua de azi nu i-aș oferi copilului meu sume mari de bani. Am fost crescută astfel încât să fiu conștientă de tot ce se întâmplă și îmi amintesc că mereu îmi spunea tata, prefer să te superi acum pe mine, să spui că sunt foarte drastic, decât să ajungi la vârsta de 30 ani și să-mi reproșezi”, ne-a mai mărturisit jumătatea trupei Andre.

A spus stop fenomenului Andre

După cinci ani în care au creat fenomenul Andre, Andreea Antonescu a spus stop. Motivele speculate la acea vreme erau legate de neînțelegerile dintre ea și Andreea Balan, dar și tatăl ei. Andreea își întâlnise prima dragoste, pe Iustin, și a ales să plece de acasă: „Total neadevarat. Sunt lucruri total neadevarate si iti spun sincer este prima oara cand discut despre acest subiect si ma bucur foarte tare ca ai pus aceasta intrebare. Relatia s-a rupt in momentul in care mi-am dorit sa le arat ca pot singura, marea mea ambitie a fost sa ma intorc la ei si sa le flutur diploma de la bacalaureat, aratandu-le ca pot, ca sunt o persoana matura, sigura pe mine. Nu a fost vorba de vreo indragosteala sau de vreo fuga de acasa pe cai albi. S-a scris ca tatal tau a sunat la politie. Da, aceste lucruri au fost adevarate, dar totul a pornit de la o ambitie de-a mea si mi-am dorit sa-i fac mandri. Din pacate, nu am reusit sa fac lucrul asta. Mi-am bucurat mama, aratandu-i diploma de BAC„.

Plecată de acasă cu mare tam-tam și chiar în timpul examenelor pentru Bacalaureat, Andreea a primit cea mai grea lovitură. Tatăl ei, Gheorghe Antonescu, a murit în urma unui stop cardiac. Un moment extrem de dificil pentru că mulți au arătat atunci cu degetul spre Andreea: „În acea dimineata, la ora 4, am fost sunata si anuntata ca tata nu mai e. Eu eram mutata in Bucuresti. M-a sunat mama, la 4 dimineata. Retraiesc acele momente cu tot ce implica ele si este extraordinar de greu„.

Andreea Antonescu, cea mai bine plătită vedetă playboy

Cel mai controversat episod al vieții Andreei Antonescu a fost acela când, la un an de la moartea tatălui ei, a fost convinsă să pozeze goală în revista Playboy. „Sunt asumată! Îmi asum până și acel episod. Negocierile au început cu tata. Îmi amintesc că se bătuse palma pentru o anumită sumă de bani cu care nu eram de acord, dar condiția fusese să nu apar complet în costumul Evei, doar în partea care era cel mai cerută de public, bineînțeles, nu ochii… dar, nu a fost să fie atunci. Practic, pozatul meu în playboy a fost o întâmplare. Pe vremea aceea eram prietenă foarte bună cu Capatos, care se mutase la revista Playboy. Și mi-a zis hai mă Antoneasco, dă și tu o sumă, oricât ar fi, să mă duc să le spun. Și am zis ok, dacă cea mai bine plătită a fost Loredana, care e Loredana… am zis ce ar fi să cer eu o sumă mai mare ca să fiu sigură că nu pozez. Atât eu cât și fostul meu prieten. N-am negociat absolut nimic, noi am aruncat suma asta de bani„.

Printre cele rele, ar putea fi și onorariul record primit de la Playboy pe care l-a investit în afacerea iubitului. 30 mii de dolari a primit pentru controversatul pictorial, fiind și cel mai vândut număr al revistei: „Nu am mai avut ce să fac și am mers mai departe. Eu, la 1,57 m si 40 kg, am rămas cea mai bine plătită vedetă playboy. Cu banii n-am făcut nimic, întotdeauna am fost genul de persoană care și-a dorit o familie. Am investit în ceea ce numeam eu pe atunci familie. Dar n-a fost să fie, asta e, cu toții avem eșecuri. Probabil că m-au ajuns blestemele fratelui meu„.

Fratele ei, Răzvan, care pe vremea aceea abia se lansase în muzică, a fost cel mai rușinat de alegerea Andreei de a poza goală. În schimb, mama ei, profesoară, a părut mai îngăduitoare: „A fost atât de supărat, dar și bucuros că revista a apărut exact în prima zi de vacanță și mi-a zis, soro, mulțumesc lui Dumnezeu că până în septembrie nu mai trebuie să ies din casă. Măcar până începe școala din nou, sper că toată lumea va uita episodul. De unde, după trei luni, când a început școala, mai pe toți pereții din fața blocului și din liceu erau poze cu mine. Și a venit Răzvan acasă, soro, m-ai făcut de rușine, eu nu mă mai duc la școală. Mama era obișnuită cu ideea, înainte să plec de acasă era deja contractul pe o sumă clar mai mică dar nici nu trebuia să mă expun în…„.

„Copilul vrea să fie dezbrăcată pe sub acea rochiță de prințesă”

Viața Andreei s-a schimbat de când l-a cunoscut pe actualul soț, omul de afaceri Traian Spak. Desși nu sunt căsătoriți decât civil, cei doi și-au făcut o cărare spre America și au împreună o comoară, pe Siena, fiica lor care acum are șapte ani. Chiar și micuța și-a văzut mama în revista deocheată. „Nu vrei să știi! Nu vrei să știi prin ce a trebuit să trec atunci când Siena avea doi ani jumate, în noaptea de Crăciun. Am ajuns acasă și erau niște țipete. Măi, dar țipete și de partea fetiței și de partea mamei care are o anumită vârstă și am anumite pretenții de la mama mea, cadru didactic fiind. Și mama încerca să-mi explice, uite, este numai vina ta! Copilul vrea să fie dezbrăcată pe sub acea rochiță de prințesă. Și nu înțelegeam de ce e vina mea.

A găsit revista ta Playboy și a zis că vrea să fie și ea ca mami. Moment în care am sărit pe soțul meu și am zis tu ai înnebunit la cap, unde ai pus revista? De ce o mai ții după trecerea a 15 ani, și mi-a zis că a păstrat și el revista, ce era să facă. Foarte rău, trebuia s-o păstrezi sus nu s-o vadă copilul. Eu vreau s-o las să facă tot ce consideră că este cazul. Îmi doresc ca eu să am puterea să fiu cea mai bună prietenă a ei pentru că mi s-ar părea normal ca mai târziu să asculte sfaturile mele. Mama, într-o oarecare măsură da, și-a refăcut viața pentru că era foarte tânără în momentul în care s-a întâmplat acea tragedie, am fost total deacord, e de înțeles. Este foarte dedicată Sienei, o iubește foarte mult. De cele mai multe ori îi spun: dacă știam că îmi dai atâta libertate pentru simplul fapt că am un copil, crede-mă că-l făceam de la 15 ani. Eu nu mai contez, nu mai contează altcineva, singura cea mai importantă este Siena pentru ea. Care e omul pe care-l iubești cel mai mult în viața ta? Siena, fără dar și poate„.

Realizează cel mai mare festival de muzică disco, „Diskoteka festival”

Dacă în adolescență nu s-a putut bucura de plăcerile acelor vremuri, acum, la 37 de ani, Andreea se pregătește intens pentru discotecă. S-a implicat în realizarea celui mai mare festival de muzică cu artiștii copilăriei: „În momentul de față, pe lângă faptul că voi lansa un nou clip al unei piese care îmi place extraordinar de tare, fără vreun apropos, iubirea pe acte se numește. De un an de zile sunt în echipa care pregătește cel mai mare festival din România, cu numele „Diskoteka festival”, este prima ediție, se va desfășura la Timișoara, pe Dan Păltinișanu, pe 31 mai, 1, 2 iunie, este despre cei mai mari artiști ai acelori timpuri.

„Modern Talking, CC Katch, Sandra, Sabrina, East 17, Ace of Base, Headaway, Nana, Mr. President, sunt până la 50 de artiști. Toate detaliile sunt pe diskoteka.ro, este site-ul nostru. Avem și o promoție de vânzare a abonamentelor de 50 la sută. Nu vreau să rămână la ideea de concert, vreau să fie o poveste. Povestea mea, a ta, și a tuturor celor care au trăit adolescența, copilăria, în anii 80-90 cu cei mai mari artiști„, a încheiat Andreea Antonescu pentru CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România.