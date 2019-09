EXCLUSIV. Motivul real pentru care Andra Măruţă a plecat de la Vocea României. A fost înlocuită cu Brenciu

În această seară va începe cea de-a treia ediție de la “Vocea României”, care a ajuns la sezonul cu numărul nouă, iar unii dintre fanii emisiunii încă nu se pot obișnui cu ideea că Andra Măruță a plecat din juriu, iar alții nu au aflat motivul real pentru care artista a făcut această alegere. Horia Brenciu i-a luat locul îndrăgitei cântărețe și revenirea în show-ul de la Pro TV îl bucură nespus de mult.

Citește și: Andra Măruță, primele declarații sincere despre operațiile estetice. Vedeta Pro TV a recunoscut tot

Motivul real pentru care Andra Măruţă a plecat de la “Vocea României”

În urma unor cercetări făcute, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat motivul pentru care Andra Măruță a ales să părăsească juriul de la “Vocea României”. Conform unor surse autorizate, la mijloc ar fi fost un contract, mai exact un turneu național, organizat cu Carrefour, pe care soția lui Cătălin Măruță este obligată să-l onoreze. Pe 1 decembrie, când este sărbătorită și Ziua Naţională, este programată finala emisiunii-concurs de la Pro TV și, în aceeași zi, Andra are de onorat un concert la Cluj-Napoca. 7.000 de oameni au cumpărat bilete pentru spectacolul talentatei cântărețe, iar ea nu a putut abandona înțelegerea.

Citește și: Legătura neștiută dintre Andra și Andreea Bălan! Azi, soția lui George Burcea a făcut dezvăluirea emoționantă

Contractul pe care Andra l-ar fi semnat cu Carrefour ar fi valabil doi ani, potrivit acelorași surse. În cazul în care ar fi dorit să continue la “Vocea României”, artista ar fi trebuit să renunțe la concertele programate de-a lungul următoarelor luni. Lucru pe care, sub nicio formă, nu l-a luat în calcul. Din informațiile descoperite de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, soția lui Cătălin Măruță a acceptat să fie jurat la “Vocea României”, inițial, un singur an, conștientă de contractul pe care l-a parafat cu Carrefour. Imediat ce ea și-a anunțat decizia, șefii de la Pro TV au încercat să o convingă să rămână în familia show-ului. S-ar fi renegociat inclusiv suma din contract, care urma să fie, logic, mai mare. Degeaba! Andra nu s-a lăsat înduplecată și a ales să onoreze înțelegerea cu turneul organizat de Carrefour în toată România. Mai ales că evenimentele au loc cu casa închisă. Biletele se “evaporă” cum ajung să fie puse în vânzare. În plus, cântăreața are și… camion personalizat.

Vă reamintim că Andra și-a anunțat plecarea din juriul de la “Vocea României” încă din luna martie. Invitată în cadrul emisiunii “Oameni de colecție” de la DIGI FM, îndrăgita cântăreață a mărturisit că tot ce se întâmplă la filmări o lasă rece și că nu se regăsește. Practic, soția lui Cătălin Măruță a lăsat de atunci să se înțeleagă faptul că va părăsi celebrul show de la Pro TV.