Legătura neștiută dintre Andra și Andreea Bălan! Azi, soția lui George Burcea a făcut dezvăluirea emoționantă

Astăzi s-a aflat legătura neștiută dintre Andra și Andreea Bălan! Cea care a făcut dezvăluirea emoționantă prin intermediul unui mesaj public este chiar soția lui George Burcea. La scurt timp de la apariția postării, fosta jurată de la “Românii au talent” i-a făcut o declarație de iubire.

În vârstă de 33 de ani, Andra și Andreea Bălan, care are 35 de ani, sunt prietene din copilărie! Chiar dacă s-au născut în orașe diferite din țară, cele două s-au cunoscut și au legat o relație specială datorită pasiunii lor pentru muzică. Într-un mesaj transmis astăzi, soția lui George Burcea a mărturisit cum se desfășurau nopțile lor atunci când erau cazate în același hotel. “Ne stim de 20 de ani de cand eram amandoua la inceput de drum, cantam pe aceeasi scena si stateam la povesti pana tarziu in aceeasi camera de hotel. Anii au trecut, ne-am vazut de cariera, avem familii si copii acum, dar de fiecare data cand ma intalnesc cu @andra, am aceeasi bucurie inocenta ca la 13 ani 🤗❤️🎼 Unele sentimente nu se schimba niciodata chiar daca trece timpul.”, a scris Andreea Bălan pe contul său oficial de Facebook, dar și pe cel de Instagram.

După cum vedeți în imaginea de mai jos, Andra i-a lăsat un emoticon în formă de inimă roșie la postare, iar Andreea Bălan i-a răspuns imediat cu trei – acestea fiind clar câte o declarație de dragoste. În plus, vă reamintim că într-un interviu oferit cu câteva săptămâni înainte să devină mămică pentru a doua oară, vedeta de la Antena 1 a mărturisit că a fost sfătuită de soția lui Cătălin Măruță ca atunci când o aduce acasă pe cea de-a doua fetiță, să îi dea o jucărie Ellei și să-i spună că, de fapt, este de la Clara, surioara ei mai mică.

“Sper să nu se certe! Dacă sunt de același sex, apar tot felul de discuții. O să încercăm să le educăm și să nu folosim niciodată cuvântul gelozie. și să nu face diferențe. Trebuie să fim egali, să le acordăm aceeași atenție. E foarte important când venim acasă, să venim cu o jucărie ca și cum bebe Clara i-a adus Ellei o jucărie. Uite, bebe Clara nu a venit singură, ți-a adus o jucărie. Ella o să țină minte, și la 5 sau 6 ani. Așa o să facem! Chestia asta mi-a spus-o Andra la un moment dat”, a declarat Andreea Bălan în cadrul unui interviu oferit pentru XNS.