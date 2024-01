EXCLUSIV RAPID începe marți, 16 ianuarie, de la ora 21.00

Am ieșit din nou din studio și ne-am deplasat la baza de pregătire a Rapidului. Nu am tras cu ochiul la antrenamentul lui Cristiano Bergodi, dar am stat de vorba cu 4 jucători importanți ai echipei giuleștene. Christopher Braun, Paul Iacob, Jayson Papeau și Cătălin Cîrjan, față în față cu Ovidiu Ionescu la ediția cu numărul 21 a emisiunii „EXCLUSIV RAPID”. Vă așteptăm în această seară, de la ora 21:00, pe Facebook și YouTube ProSport, dar și pe prosport.ro!

Ovidiu Ionescu va fi LIVE în fiecare marţi, de la ora 21:00, pe site-ul ProSport, pe pagina de Facebook ProSport şi pe canalul de YouTube ProSport.

Cele mai importante subiecte legate de clubul RAPID BUCUREŞTI vor fi dezbătute LIVE alături de jucători, antrenori şi oficiali ai clubului, dar şi de legendele Rapidului. Nu vor lipsi reacţiile LIVE ale suporterilor. Aceştia sunt invitaţi să participe la fiecare emisiune prin mesaje şi comentarii. Au astfel şansa să adreseze întrebări invitaţilor.

În plus, vor fi prezentate şi poveşti din culise, interviuri şi reportaje, realizate în exclusivitate pentru publicul emisiunii. Vom cunoaşte şi părerile persoanelor publice care susţin clubul Rapid Bucuresti, ale suporterilor şi ale sportivilor de performanţă.