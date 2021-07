EXCLUSIV Scandal uriaș! Fulgy a sunat un cântăreț de muzică populară și l-a înjurat ca la ușa cortului! Avem înregistrările

Fulgy s-a simțit trădat! Așa că l-a sunat pe cântărețul de muzică populară care-i fusese partener de discuții într-un live pe Tik Tok cu o zi înainte și l-a înjurat ca la ușa cortului. CANCAN.RO are înregistrările halucinante, în care fiul Clejanilor e de neoprit.

E scandal cât casă, între Fulgy și Marius Baldovin, interpretul de muzică populară! O discuție pe Tik Tok ce părea mai mult decât amuzantă a transformat totul într-un război, după ce a ajuns la CANCAN.RO. Acolo, Marius Baldovin îl întreabă de sănătate pe Fulgy, iar acesta îl ironizează, spunând că schiază la acea oră. Asta deși fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani se află în arest la domiciliu. Apoi, Baldovin îi spune că îi cunoaște bine părinții, alături de care a concertat.

Scandal uriaș! Fulgy a sunat un cântăreț de muzică populară și l-a înjurat ca la ușa cortului!

Fulgy îl întreabă pe Marius Baldovin la ce instrument cântă și află că este vocal. Îi cere să interpreteze o melodie, artistul se conformează. Totul e OK, își iau la revedere. Marius Baldovin avea să declare pentru CANCAN.RO: ”Am intrat pe Tik Tok și am văzut că Fulgy live și, ce am zis, hai să văd ce face și cum este pentru el în arest la domiciliu. Am văzut că nu era în apele lui, m-a întrebat dacă sunt prieten cu părinții lui, i-am spus că foarte buni, că am cântat cu ei la nunți, apoi m-a rugat să-i cânt ceva, că abia așteaptă să iasă din arestul de la domicilu. M-a apreciat pentru prestația mea artistică… Am observat că are o problemă psihică … Păcat de familie cu astfel de copii… Nu e vina lui, e vina lor că l-au tratat regește și nu l-au educat”.

CITEȘTE ȘI: FULGY, LA UN PAS SĂ SE SINUCIDĂ?! CINE L-A ÎMPIEDICAT SĂ FACĂ GESTUL NECUGETAT

Fulgy a luat foc. ”M-a sunat și pe telefon, și pe whatsapp. M-a înjurat de toate”, a declarat Baldovin, care a predat și probele: înregistrările. Avea, apoi, să-i dea replica lui Fulgy, într-o înregistrare de mai multe minute, în care-l face cu ou și cu oțet.