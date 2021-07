Fulgy, aflat în arest la domiciliu, discuție halucinantă cu un cântăreț de muzică populară: ”Ce faci?” / ”Uite, schiam!” VIDEO

Un cântăreț de muzică populară a intrat într-un live, pe Tik Tok, cu Fulgy, iar fiul Clejanilor era în mare vervă. L-a rugat să-i cânte ceva, dar nu înainte de a-i spune ce face el, chiar atunci, în locuință: ”Schiam!”

Marius Baldovin este artistul care s-a întreținut verbal cu Fulgy, iar dialogul celor doi este savuros. Cântărețul de muzică populară povestește: ”Am intrat pe Tik Tok și am văzut că Fulgy live și, ce am zis, hai să văd ce face și cum este pentru el în arest la domiciliu. Am văzut că nu era în apele lui, m-a întrebat dacă sunt prieten cu părinții lui, i-am spus că foarte buni, că am cântat cu ei la nunți, apoi m-a rugat să-i cânt ceva, că abia așteaptă să iasă din arestul de la domicilu. M-a apreciat pentru prestația mea artistică… Am observat că are o problemă psihică … Păcat de familie cu astfel de copii… Nu e vina lui, e vina lor că l-au tratat regește și nu l-au educat”, avea să declare Marius Baldovin, pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: S-A APUCAT FULGY DE DROGURI, ÎN TIMPUL ARESTULUI LA DOMICILIU?!? DETALIUL CARE LE-A ATRAS FANILOR ATENȚIA: „CE FUMEZI ACOLO?”. VIDEO)

Fulgy, arest la domiciliu după ce a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul

Recent, Fulgy, a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul cu forța. Dacă va încălca măsura, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani riscă să ajungă în arest preventiv. Potrivit informațiilor din dosar, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 consideră că fiul Clejanilor reprezintă un pericol social, după ce a agresat public un jurnalist și i-a luat telefonul mobil din mână, cu forța. De asemenea, tânărul l-a lovit cu pumnul în maxilar, apoi i-a transmis un mesaj de amenințare care a fost filmat de pe telefonul luat cu forța. Există o propunere de arestare preventivă pe numele lui Fulgy. (NU RATA: EFECTELE PROBLEMELOR CU LEGEA ALE LUI FULGY AU ÎNCEPUT SĂ SE VADĂ. ANUNȚUL SURPRINZĂTOR AL VIORICĂI DE LA CLEJANI: „VĂ MULȚUMESC CĂ….”. VIDEO)

Incidentul în care este implicat fiul Clejanilor a avut loc în data de 10 iulie. Totul s-a întâmplat în fața casei sale, unde se aflau mai mulți jurnaliști. Atunci, Dan Constantin Manole le-a cerut jurnaliștilor să nu mai filmeze, apoi i-a luat din mână telefonul unui reporter și l-a lovit în maxilar, cu pumnul.