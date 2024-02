Există viață și după divorț. Oana Ioniță are un nou iubit, iar CANCAN.RO a „descusut-o” pe bebelușă în privința căsătoriei. „Îmi trăiesc viața în pași de dans”

Oana Ioniță a trecut printr-o despărțire dureroasă după ce ea și tenorul Florin Budnaru au decis să divorțeze. Cei doi au împreună un băiețel, Maxim, în vârstă de nouă ani. Oana mai are o fiică din relația cu fostul iubit spaniol, David, pe Isabel care are 13 ani. După separarea coregrafei de Florin Budnaru, fata a rămas la ea, iar băiețelul stă la tatăl lui. Și, pentru că situația nu este tocmai plăcută pentru Oana, fosta bebelușă susține că suferă mult, însă nu are cum să schimbe lucrurile. Vedeta este însă optimistă și speră ca totul să se rezolve. Ba chiar a vorbit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO despre bărbatul care o face acum să zâmbească, dar și dacă ia în calcul să îmbrace, din nou, rochia de mireasă.

CANCAN.RO: Oana, mă bucur tare mult să ne întâlnim pentru că nu ne vedem des. Vreau să te felicit pentru un spectacol frumos.

Oana Ioniță: Mulțumesc! Ne-am organizat, ne-am regrupat și am spus ca anul acesta să participăm la târgul Ghidul Miresei într-un număr mai mare și mai implicați. De multe ori am avut proiecte și am trimis pe altcineva să mă reprezinte. Mi-am dat seama că de fiecare dată când ai calitate, ai și un beneficiu după. Ajungi să ai aplauze, ai respect, ai cuvinte frumoase și încerc să aduc calitate de fiecare dată.

Cum s-a schimbat televiziunea din perspectiva bebelușei Oana Ioniță: „Important este să fim pe val”

CANCAN.RO: Ești în media și în presă de mulți ani. Ți se pare că s-au schimbat lucrurile într-o direcție pozitivă sau nu? Mai este aceeași calitate acum la televizor, față de cum era atunci?

Oana Ioniță: Mi se pare că în orice domeniu se schimbă lucrurile. Evident că și în media lucrurile au avansat, nu neapărat într-o direcție bună. Emisiunile care se vedeau înainte mizau anumite lucruri educative, culturale, cumva să ne ajute pe toți să fim mai buni. Mi se pare că între timp lucrurile au degenerat în bârfe și scandaluri care vând de fiecare data. Este normal ca oamenii să facă bani, asta se întâmplă și în străinătate, până la urmă. Asta și-au dorit oamenii, audiențele au crescut și evident că aceasta a fost și direcția. Evident că se întâmplă și lucruri bune, și lucruri rele în viața noastră. Atâta timp cât oamenii vor să ne vadă, este important să fim și noi pe val și automat toți avem de câștigat.

„Lucrurile se făceau în trecut cu bun simț și asumare”

CANCAN.RO: Oamenii care te vor vedea, vor spune că tu erai la Cronica Cârcotașilor. Cronica Cârcotașilor fix asta făcea, scotea în evidență greșeli, făcea miștouri.

Oana Ioniță: Da, dar o făcea cu un fel de asumare și o făcea nu atât de mult ca să deranjeze, poate. Evident că unii erau deranjați de propriile greșeli, atunci când cineva ne arată cu degetul fix punctul negativ, noi ne gândim că putem să dăm în celălalt. Putem să privim și cu modestie chestia asta. Îmi dau seama că lucrurile care se făceau atunci se făceau cu bun simț, cu asumare. Textele pe care le făcea întotdeauna Mișu (n.r. Mihai Găinușă), le făcea în așa fel încât să-ți dai seama singur că ai comis-o și trebuie să lași capul plecat și să înveți ceva din greșeala ta.

CANCAN.RO: Spune-mi ce fac copilașii tăi?

Oana Ioniță: Isabel a fost pe scenă cu mine. Maxim este bine, încerc să îl iau cu mine cât de des pot la eveniment. Nu mereu are timp pentru că și el are un program cu tatăl lui destul de aglomerat. Încercăm să stăm cât mai mult timp împreună și să ne petrecem timpul cât mai calitativ.

Oana Ioniță suferă că fata și băiatul ei locuiesc separat: „Întreabă unul de celălalt”

CANCAN.RO: Întreabă frățiorii unul de celălalt?

Oana Ioniță: Ei au fiecare programul lui, întreabă, vor să se vadă. Când se văd, se joacă, se și ceartă. Îmi place mult că Isabel îi crează un program, iar el este foarte ascultător. El nu ascultă atât de mult de mine, cât o ascultă pe Isabel. Îl pune foarte bine la punct, iar el ascultă când este în prezența ei. Am un aliat.

Oana Ioniță are o relație nouă, dar nu se gândește la nuntă: „Nu îmi fac perspective”

CANCAN.RO: Pentru că ești îmbrăcată în rochie de mireasă doresc să știu dacă vei vrea să te mai îmbraci la altar în rochie de mireasă?

Oana Ioniță: Am mai mult de zece ani de când vin la târg și mă îmbrac în rochie de mireasă pentru că ador să le probez, chiar dacă nu o să mă îmbrac niciodată în fața altarului. Nu se știe ce o să se întâmple. Momentan vin după un divorț și nu pot spune că perspectiva mea este în direcția asta. Brad Pitt deocamdată a spus că nu vine în România, nu se mută, din păcate. Îl aștept să vină în România și după mai vedem. Glumesc. Nu știu ce o să fac, am trecut printr-o perioadă destul de grea. Divorțul și căsătoria sunt niște pași foarte mari pe care un om ar trebui sau nu să îi facă. Dacă pe viitor o să se întâmple (n.r. nunta), vedem.

CANCAN.RO: Ai o relație acum?

Oana Ioniță: Am o relație, dar nu îmi fac perspective. Momentan îmi trăiesc viața în pași de dans pe cât se poarte.

