Oana Ioniță, în lacrimi la TV! Drama pe care o trăiește fosta ”bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor, după divorțul de Florin Budnaru

Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat, după o căsnicie care a durat un deceniu. Împreună, au doi copii, iar la momentul divorțului au dobândit custodia comună. După ce au divorțat anul trecut, fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor trăiește, acum, cu un regret. A realizat că a făcut o greșeală în timpul procesului, atunci când s-au hotărât domiciile celor doi copii. Și anume, faptul că a încheiat o convenție cu fostul soț. Vezi mai jos detaliile.

Oana Ioniță și Florin Budnaru au traversat o perioadă dificilă, anul trecut, atunci când au ales să meargă pe drumuri diferite. Fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor și tenorul au ales să divorțeze, după 10 ani de căsnicie. Au doi copii împreună, un băiat și o fată. În cadrul unei emisiuni televizate, coregrafa și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama pe care o trăiește. Mai cu seamă, are un regret față de un aspect pe care l-a făcut în perioada în care s-a decis custodia copiilor.

Atunci, coregrafa a decis cu fostul soț să încheie o convenție. Dar a realizat, după o perioadă, că nu ar fi fost alegerea potrivită. Motiv pentru care regretă decizia luată la momentul respectiv. Fiul dansatoarei are domiciliul la tată, iar fiica la mamă. A detaliat situația, în emisiunea prezentată de Cristi Brancu.

Emoționată până la lacrimi, Oana Ioniță a continuat să facă dezvăluiri legate de divorț. A făcut referire la convenția dintre ea și fostul soț, Florin Budnaru. Totodată, în cadrul emisiunii, dansatoarea a precizat că ar avea o „karmă de plătit”. A atacat convenția, însă situația nu s-a schimbat, până la momentul actual.

„Noi, în urma divorțului, am făcut o convenție pe care acum o regret. O convenție cu 2 oameni care divorțează nu e mereu corectă. La un moment dat, nu mai sunt chiar în acordul celuilalt. Am făcut un acord scris în care vacanțele sunt clare – jumătate – jumătate și ne înțelegem pentru restul timpului. Din câte mi-a spus avocata de la vremea respectivă, convenția poate fi oricând atacată și modificată. Doar că nu e așa de ușor. Nu l-am mai văzut atât de des, că neputințele lui din program de a-l vedea cât îmi doresc eu s-au transformat în neputințe ale mele. (…) Domiciliul lui am hotărât să fie la fostul soț, fata are domiciliul la mine. Ei amândoi fac ore de dans la mine. S-a întâmplat să nu mai am acces foarte mult la el. Și am zis să atac această convenție. Am recurs, pe cale legală, la o revenire ca să creăm un program fix. Să ne ținem noi, adulții, de el. Problema e că de 6 luni sunt într-o Ordonanță care nu s-a judecat”, a mai spus Oana Ioniță, la TV.